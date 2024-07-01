الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية والأوراق المطلوبة

التمريض
التمريض

تنسيق التمريض 2024 سيتم الإعلان عنه بعد استيفاء المدارس المنتشرة فى أنحاء الجمهورية عن استيفاء الأعداد المطلوبة لكل مدرسة، حيث يتم وضع جدول يتقدم من خلاله الطلاب لإجراء الاختبارات التي تحددها وزارة الصحة، وبعد اجتيازها واستيفاء العدد المطلوب يتم إعلان تنسيق التمريض 2024 محافظة الدقهلية وباقي المحافظات. 

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 الدقهلية

تعلن الإدارات التعليمية في محافظة الدقهلية عن تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 الدقهلية بصورة منفصلة، حيث تحدد كل إدارة عدد الطلاب الذي تحتاجه وبناءً على عدد المتقدمين لها يتم إعلان تنسيق التمريض.

ولم يتم حتى الآن إعلان تنسيق التمريض 2024 محافظة الدقهلية، ولكن الدقهلية من أكثر المحافظات التي بها إقبال على مدارس التمريض لذا فهي تستقبل أوائل الشهادة الإعدادية في المحافظة، ويكون تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 الدقهلية أعلى من تنسيق الثانوي العام في نفس المحافظة.

ومن المتوقع أن يكون تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 الدقهلية في حدةد 250 درجة، مع ارتفاع معدلات نجاح الاعدادية عن الاعوام الماضية. 

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الأوراق المطلوبة لتقديم مدارس التمريض بعد الاعدادية 2024

تستقبل مدارس التمريض الأوراق المطلوبة لتقديم مدارس التمريض بعد الاعدادية  في كل محافظة على حدة، ومن الأوراق المطلوبة تقديم شهادة ميلاد أصلية للطالب و3 صور منها، تقديم عدد 8 صور شخصية 4X6 بشرط أن تكون خلفيتها بيضاء، أصل الشهادة الإعدادية و3 صورة منها، تقديم صورة البطاقة الشخصية الخاصة بولي أمر الطالبة / الطالب، تقديم 6 طوابع مهن طبية، حافظة بلاستيكية، دمغة بـ 1 جنيه، 2 طوابع مهن طبية.

شروط الالتحاق بمدرسة التمريض 

تستقبل مدرسة التمريض الطلبات المتقدمين لها وفق بعض الشروط التي حددتها وزارة الصحة مسبقًا، ويتم خضوع الطلاب لعدة اختبارات قبل قبولهم، حيث لا يعد الحصول على مجموع مرتفع الشرط الأساسي ولكن يخضع الطالب لامتحان اختبار الإملاء باللغة العربية، وكذلك اختبار اللغة الإنجليزية، ولابد أن يجتاز الطلاب  الاختبار الشخصي، ويتضمن «قوة الملاحظة- اللباقة في الحديث- سرعة الاستجابة ورد الفعل- مهارات التواصل».

ويخضع الطلاب للكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة ويشمل «كشف نظر- كشف باطني- اختبار مخدرات»، وكذلك الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية، وكشف الهيئة للتأكد من الخلو من العيوب الخلقية- حسن المظهر- سلامة النطق- التناسق بين الطول والوزن.

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