جيران العقار المنهار بأسيوط: "المنزل حوائط حاملة قديمة"

استيقظ أهالي مدينة أسيوط على فاجعة انهيار منزل مكون من 4 طوابق في حارة درويش المتفرعة من شارع رياض بحي شرق مدينة أسيوط، ما أدى إلى احتجاز سكان العقار تحت الأنقاض.

وقال مينا سمير، أحد جيران المنزل المنهار، إن المنزل كان مبنيًا بنظام الحوائط الحاملة، وهو من المباني القديمة، ومنذ فترة ظهرت به بعض الشروخ في الحوائط، وحدث ميل بالمنزل بقرابة 3 سنتيمترات عن منزلهم.

وأوضح مينا أن بعض الجيران نصح سكان العقار بإخلائه خوفًا على حياتهم، إلا أن بعضهم رفض ترك المنزل، خاصة أن به وحدتين مؤجرتين ووحدتين مملوكتين.

وأضاف مينا أنهم استيقظوا على صوت انفجار ضخم، وتبيَّن لهم أن المنزل المجاور لهم قد انهار.

وأشار إلى أنهم عندما خرجوا إلى الشارع فوجئوا بانهيار المنزل المجاور، وعلى الفور تم إخطار فرق الإسعاف والشرطة.

وأكد مينا أنهم قاموا بمساعدة فرق الحماية المدنية والإسعاف والشرطة في محاولة لإنقاذ الأسر المحتجزة داخل المنزل، حيث شاركوا في رفع الأنقاض وإخراج الجثث والمصابين.

WhatsApp Image 2024-07-01 at 1.33.45 PM (2)

WhatsApp Image 2024-07-01 at 1.33.45 PM (1)

WhatsApp Image 2024-07-01 at 1.33.45 PM

WhatsApp Image 2024-07-01 at 1.33.44 PM

WhatsApp Image 2024-07-01 at 1.33.43 PM