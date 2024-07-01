رئيس "غرفة الجيزة" يثمن قرارات الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء

ثمن المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة، قرار الحكومة بغلق «المحال التجارية» فى الـ١٠ مساءًا بدءا من اليوم، الذى جاء ضمن حزمة إجراءات حكومية لترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن استراتيجية ترشيد الاستهلاك أمر مهمم وتطبقه العديد من الدول في ظل الارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

أهم إيجابيات قرار ترشيد الاستهلاك

وأوضح "الشاهد" في بيان له، أن من أهم إيجابيات القرار ترشيد الطاقة الناتجة عن محطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى تخفيف الضغط المروري على مدار اليوم للمحافظات، مؤكدًا أن الحفاظ على موارد الطاقة فى مصر يسهم فى تأمين الإنتاج وتنوعه وجذب رءوس الأموال الأجنبية للاستثمار فى قطاعات الطاقة المتجددة، لتتحول إلى قوة ناعمة فى تعميق أواصر التعاون مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين، وذلك ما أكدته الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبى خلال مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي فى قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء.

يجب على المواطنين المشاركة في ترشيد استهلاك الكهرباء

ودعا "الشاهد" المواطنين إلى المشاركة في ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا ضرورة أن يصبح الترشيد سلوكًا مجتمعيًا لجميع أفراده ونظامًا مستدامًا، لافتًا إلى أن الترشيد سيعود بالنفع على المواطنين من خلال التوفير في فاتورة استهلاك الكهرباء والحفاظ على البيئة ويؤدي إلى الإسهام في علاج ظاهرة الاحتباس الحراري.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تكون التوقيتات الجديدة لغلق المحلات التجارية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024 الساعة 10 مساء باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمخازن والأفران ومحلات بيع الخضر والفاكهة.