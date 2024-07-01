وفقا لأهم المنصات الإلكترونية للسفر والسياحة العالمية

مؤشرات إيجابية عن مستوى الخدمات السياحية بالمنشآت الفندقية في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري

تلقت وزارة السياحة والآثار تقريرًا مفصلًا من شركة Reviewpro أحد أكبر الشركات الدولية المتخصصة، عن تقييمات زائري المقصد السياحي المصري للخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية وذلك وفقًا لتجاربهم خلال زيارتهم لمصر في الربع الأول من العام الجاري والتي قاموا بتدوينها على أهم وأكبر منصات السفر والسياحة الإلكترونية منها (Tripadvisor – Google - Booking – Holidaycheck – Tophotels).

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحي المصري وتحسين التجربة السياحية به والذي يعد أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والتي يتم العمل على تنفيذها منذ نوفمبر 2022.

تقييمات الزائرين للمنشآت الفندقية

تناول التقرير استعراض وتحليل تقييمات الزائرين للمنشآت الفندقية بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والإسكندرية والخدمات المقدمة بها حيث تضمنت العديد من المؤشرات الإيجابية مما يؤكد على التحسن الملحوظ في مستوى الخدمات السياحية المقدمة.

ومن جانبها، أعربت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، عن أهمية هذا التقرير حيث أنه يبرز نقاط القوة التي تعكسها هذه التقييمات بجانب العمل على تحسين وتطوير النقاط التي يرد بشأنها بعض الملاحظات من السائحين بما يسهم في العمل على تحسين تجربة السائح في مصر وجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، مؤكدة على أن جودة الخدمات المقدمة للسائحين أصبحت من أهم العناصر التي تجذب السائح لمقصد دون غيره.

كما أشارت إلى أن ذلك يأتي أيضًا اتساقًا مع ما يتلقاه الخط الساخن للوزارة (19654)، من شكاوى ومقترحات من زائري وسائحي المقصد السياحي المصري في إطار حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح محمد أيوب عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أنه وفقًا لهذا التقرير فقد حصلت المنشآت الفندقية بالمقاصد السياحية المصرية طبقًا للمعيار العالميGlobal Review Index (GRI) الخاص بقياس مدى جودة الخدمات المقدمة طبقًا لآراء الزائرين، على نسبة 85.1% بنسبة تحسن قدرها 1.1% عن نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف أن التقرير يشمل تقييم لجودة الخدمة المقدمة بالمنشآت الفندقية ومستوى أداء العاملين بها وطريقة تواصلهم بشكل مهني محترف مع النزلاء، فضلًا عن التجربة المتميزة التي يحصل عليها النزيل واستمتاعه خلال فترة إقامته وتوافر الخدمات الترفيهية بها.

