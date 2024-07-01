الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل تعديل مواعيد فتح وغلق المولات والمحال التجارية على مستوى الجمهورية

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن مواعيد فتح المحال التجارية ستكون خلال الفترة من اليوم حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر المقبل، حيث ستكون من الساعة السابعة صباحا على أن يتم الغلق في العاشرة مساء.

وأضاف قاسم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية: يتم مد ساعات فتح المحال التجارية يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية، بحيث تغلق في الحادية عشرة مساء، وبذلك يتم التخفيف ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

 

مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات

وتابع: "بالنسبة إلى المولات التجارية، فإنها ستفتح من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، وهذا التوقيت سيزيد ساعة يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى الإجازات والأعياد الرسمية". 

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنه فيما يتعلق بمواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، فإنها ستبدأ من السادسة صباحا على أن يتم الغلق في منتصف الليل مع استمرار خدمات الدليفري والتيك أواي على مدار الـ24 ساعة، وتتم زيادة هذا التوقيت بمقدار ساعة في الخميس والجمعة من كل أسبوع وأيام الإجازات والأعياد الرسمية، رابعا، الورش كما هي، من الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء، أما الورش في محطات البنزين وعلى الطرق السريعة وخارج الكتل السكنية، فإنها تعمل كما هي". 

وأردف: "يستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والأفران والمخازن ومحال بيع الدواجن والخضراوات والفواكه وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات المهمة التي تقدمها للمواطنين على مدار الساعة".

مواعيد فتح وغلق المولات والمحال التجارية المحال التجارية المولات مواعيد فتح وغلق المولات مستوى الجمهورية الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية

مواد متعلقة

الأرصاد: نتأثر بكتل هوائية شديدة الحرارة تؤدى لارتفاع نسبة الرطوبة

تمكين الشباب بعد 30 يونيو.. إنجازات ملموسة وآفاق واسعة

ليبرمان معترضًا على الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء: "سقطة أخلاقية وأمنية"

فى ذكرى وفاته.. محطات فى حياة ملحن الروائع الموسيقار محمد الموجى

جانتس: حكومة نتنياهو لا تستحق إدارة الحرب وعليها الاستقالة

استشهاد عدد من الأطباء والكوادر الطبية فى سجون الاحتلال

نوران مهدى الفائزة بـ«التشجيعية»: المسرح قد يستعين بـ«ممثلين روبوتات» فى المستقبل

"آخر أيام الجماعة".. الوسط الثقافى ينتفض ضد محاولات الجماعة لتشويه الهوية المصرية

الأكثر قراءة

الإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالى غدًا

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

قرارات للتعليم بشأن أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 بعد قليل

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

ثبوت وجود أخطاء فى أسئلة الفيزياء للثانوية العامة.. وقرار مرتقب لوزير التعليم (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر