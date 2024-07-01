44 ألف مستفيد من خدمات العلاج على نفقة الدولة بالمنيا خلال 5 أشهر

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تقديم الرعاية الطبية وخدمات العلاج على نفقة الدولة، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولى بالرعاية مع إجراء فحص دقيق وشامل وتقديم الدعم اللازم لها.

واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، جهود تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو الماضي 2024، لافتًا إلي أنه تم تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد 44 ألف و868 مواطنا، بتكلفة بلغت 105 ملايين و369 ألف جنيه.

وأشار “حسنين” في تصريحات له، إلى أن خدمات العلاج على نفقة الدولة تضمنت تقديم خدمات العمليات الجراحية والعناية المركزة والغسيل الكلوي والعلاج الخارجي لأمراض القلب والباطنة والأمراض المناعية وأمراض وعمليات الرمد، مؤكدا حرص فريق إدارة العلاج على نفقة الدولة على متابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.