الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. "مصر للطيران" تسير 21 رحلة لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران عن تسيير 21 رحلة جوية لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة غدًا الثلاثاء، بواقع 7 رحلات بخط سير جدة - القاهرة، و3 رحلات بخط سير جدة - كوناكري، و3 رحلات بخط سير جدة - باماكو، و1 رحلة بخط سير جدة - برج العرب بالإضافة إلى 7 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة.

وأوضحت الشركة أن هذه الرحلات لنقل حجاج بعثة وزارتيِّ الداخلية والصحة ومصر للطيران وقرعة القليوبية والجيزة وحجاج الترانزيت وباماكو وكوناكري وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

شركة مصر للطيران رحلة جوية لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة حجاج بعثة وزارتي الداخلية والصحة حج أفراد

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