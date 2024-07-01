غدًا.. "مصر للطيران" تسير 21 رحلة لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

أعلنت شركة مصر للطيران عن تسيير 21 رحلة جوية لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة غدًا الثلاثاء، بواقع 7 رحلات بخط سير جدة - القاهرة، و3 رحلات بخط سير جدة - كوناكري، و3 رحلات بخط سير جدة - باماكو، و1 رحلة بخط سير جدة - برج العرب بالإضافة إلى 7 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة.

وأوضحت الشركة أن هذه الرحلات لنقل حجاج بعثة وزارتيِّ الداخلية والصحة ومصر للطيران وقرعة القليوبية والجيزة وحجاج الترانزيت وباماكو وكوناكري وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.