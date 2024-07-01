طريقة عمل الزلابية... تعرفي على أفضل وصفات الزلابية

الزلابية من الحلويات المصرية المنتشرة على نطاق واسع بين الاسرة المصرية، الزلابية من الحلويات المفضلة لدى الأطفال والكبار، تعرف على طريقة تحضير سهلة لعمل الزلابية في المنزل تعرفي على أفضل الوصفات.

مقادير عمل الزلابية

1-اثنين كوب من الدقيق.

2-ملعقة كبيرة من النشا.

3-ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

4-ملعقة كبيرة من السكر.

5-اثنين كوب من الماء.

6-ملعقة صغيرة من الفانيليا.

7-زيت للقلي.

8-رشة من الملح.

مقاديرعمل الشربات.

طريقة تجهيز الزلابية

الخطوة الاولي:نضع الدقيق فى طبق مناسب للعجن، ويضاف إليه النشا.

الخطوة الثانية: نضع الخميرة الفورية والسكر والفانيليا، مع استمرار التقليب المكونات جيدًا حتى تمتزج.

الخطوة الثالثة: يضاف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة سائلة.

الخطوة الرابعة نضع صينة على النار وبها الزيت ويتم أخذ كميات من العجينة السائلة باستخدام الملعقة.

الخطوة الخامسة: نقوم بالتحمير حتى نحصل على اللون الذهبى.

الطريقة الثانية لتجهيز لعمل الزلابية

الخطوة الاولي:نحضر الشربات بوضع الماء مع السكر على النار، ويضاف إليها القرفة والهال.

الخطوة الثانية: يضاف العسل ونترك المكونات على النار حتى تغلي، وحتى يتماسك قوامها قليلًا.

الخطوة الثالثة: ترفع من على النار وتترك جانبًا.

الخطوة الرابعة: تذاب الخميرة في الماء الدافئ ويتم تركها حتى تتفاعل.

الخطوة الخامسة: يضاف الزبادي إلى الخميرة ويقلب جيدًا.

الخطوة السادسة: يتم خلط الدقيق مع محسن الكيك، ويضاف إلى خليط الزبادي مع استمرار التقليب.

الخطوة السابعة: تترك العجينة حتى تتخمر لمدة لا تقل عن الساعتين.

الخطوة الثامنة: نضع صينة على النار وبها الزيت ونتركها حتى تسخن.

الخطوة التاسعة: يتم وضع كرات من العجينة بإستخدام الملعقة بالزيت الساخن، وتحمر حتى نحصل على اللون الذهبى.

الخطوة العاشرة والاخيرة: تقلى العجينة في الزيت الساخن في درجة حرارة 170 مئوية لمدة 6 دقائق تقريبًا حتى الحصول على اللون الذهبي، والحصول على القرمشة.