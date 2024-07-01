برلمانية: مؤتمر الاستثمار الأوروبي يعطي صورة مهمة لمصر في الخارج

قالت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب عن حزب "مصر الحديثة"، إن استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعكس أهمية ملف الاستثمار الذي توليه الدولة اهتمامها الأكبر في الفترة الحالية، كما أنه يعكس عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي سواء السياسية أو الاقتصادية، حيث يُعد هذا التكتل من أهم إن لم يكن أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر، حيث يبلغ حجم استثمارها من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد المصري نحو 39%.

وقالت زهران - في تصريحات اليوم - أضف إلى ذلك وعي الإدارة المصرية بأهمية الملفات التي تسعى من خلال المؤتمر إلى جذب الاستثمارات نحوها، حيث يهدف إلى تعزيز القطاعات ذات الأولوية، أهمها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، وغيرها من القطاعات التي ظلت الدولة تستثمر فيها جهدها ووقتها لتنميتها ولتكون مؤهلة لكسب ثقة الدول المتقدمة في استثمار اموالها وطاقاتها.

وأوضحت أن الاقتصاد الأوروبي يتميز بأنه اقتصاد قوي ومتنوع، وهو التنوع الذي على الدولة المصرية أن تستفيد منه بكل الأشكال، على أن تكون الاستفادة متبادلة بطبيعة الحال.

وشددت على ضرورة أن تستغل الدولة خلال الفترة المقبلة علاقتها الاقتصادية الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي بأن يكون التعاون أشمل وأكبر، وأن يتم تفعيل عدة شراكات استراتيجية في كل القطاعات خاصة التي ركز عليها المؤتمر.

ولفتت النائبة عفاف زهران، إلى أن المؤتمر هو نتيجة للحوافز والامتيازات التي سخرتها الدولة لتشجيع الاستثمار في القطاعات المختلفة، كما أنه يعطي صورة مهمة لمصر في الخارج عن قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية، وأنها بلد الفرص الاقتصادية بالنسبة للاستثمار الأجنبي، كما أنها رسالة مهمة بأن مصر محط ثقة لأكبر الدول وأكثرها تقدمًا وأن هناك فرص لكل من يرغب في أن يستثمر.