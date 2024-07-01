تفاصيل الكشف على 2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الأسرة كلما كانت سليمة وصحية كان المجتمع صحيا وسليما، مشيرًا إلى أن الزواج الصحي حالة من التوافق والانسجام بين الزوجين من الناحية الصحية، والنفسية، والبدنية، والاجتماعية.

إعطاء المشورة للمقبلين على الزواج لبناء أسرة صحية

وأضاف عبدالغفار، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هدف الفحص الطبي قبل الزواج هو إعطاء المشورة للمقبلين على الزواج لبناء أسرة صحية لزواج صحي فيه انسجام وتوافق صحي وبدني واجتماعي ونفسي.

أهمية الاكتشاف المبكر للأمراض

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه مع انطلاق مبادرة الرئيس للكشف على المقبلين على الزواج، جرى الكشف على مليونين و7 آلاف شاب وفتاة، في أكثر من 370 مركزا ووحدة صحية على مستوى الجمهورية، ويشمل المشورة والفحص النفسي وفحوصات معملية للكشف على الأمراض غير السارية مثل السكر، وكشفا إكلينيكيا لارتفاع ضغط الدم والسمنة وفحوصات معملية للكشف على الأمراض المعدية، مثل فيروس سي وفيروس نقص المناعة البشرية، وغيرهما من الفحوصات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هذه الفحوصات تؤهل- من الناحية الصحية- الأب والأم المستقبليين لاتخاذ قرارات مبنية على دليل صحي سليم، مشددًا على أهمية الاكتشاف المبكر للأمراض، لأنه يؤدي إلى علاج ناجح.