حياة كريمة| الانتهاء من تنفيذ 142 مشروعا بقرى مركز البلينا في سوهاج

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال متابعته لموقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز البلينا، إن المبادرة تنفذ 303 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين.

وأوضح محافظ سوهاج في تصريحات له، أن خطة مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز البلينا، تشمل 93 مشروعا للصرف الصحي، و29 مشروعا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب، و62 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء، وإنشاء وتطوير 37 وحدة صحية.

وأشار "الفقي" إلى أن خطة المبادرة بالبلينا تشمل " إنشاء 4 مجمعات للخدمات الحكومية، و4 مجمعات للخدمات الزراعية، و3 نقاط إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 5 مراكز للشباب.

وأضاف أن مشروعات " حياة كريمة " بمركز البلينا، تشمل أيضا 63 مشروعا تشرف عليها القطاعات المركزية، ومنها " إنشاء وتطوير مدارس، تطوير ورفع كفاءة مراكز البريد، تبطين الترع ".

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ 142 مشروعا في قطاعات مياه الشرب، والوحدات الصحية، والمجمعات الخدمية، والمجمعات الزراعية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، وإنشاء نقاط الإسعاف، وإنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، وإنشاء المدارس، ورفع كفاءة مكاتب البريد"، لافتا إلى استمرار العمل في باقي المشروعات بنسب تنفيذ متقدمة.

وتعد مدينة البلينا واحدة من أكثر المدن التى استفادت من المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم.