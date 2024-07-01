5 نصائح من "الصحة" لحماية الأطفال والرضع من موجات الحر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح يجب على المواطنين الانتباه إليها خلال موجة الحر التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية لحماية أطفالهم الرضع من أشعة الشمس.

وشددت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على عدم ترك الأطفال داخل السيارات حتى ولو لفترة قصيرة، قائلة إن السيارة ليست مكانًا لانتظار الأطفال لا تتركهم في المركبات حتى لفترة قصيرة، تحسبًا لارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ".

وطالبت الوزارة المواطنين بتجنب تعريض أطفالهم للشمس المباشرة في ساعات الذروة، قائلة: "ابحث عن الظل أو ابق في المنزل".

ونصحت الوزارة بضرورة تبريد سيارة الطفل ويجب الحرص على عدم تغطيتها بقطعة قماش جافة، موضحة أنه يمكن استبدالها بقطعة قماش مبللة ومروحة محمولة لتبريد جسم الطفل".

ولفتت الوزارة إلى ضرورة اختيار ملابس الأطفال بعناية، موضحة أنه يجب أن يرتدي الأطفال ملابس خفيفة وواسعة، مع قبعة ونظارة شمسية، مع وضع واقي الشمس، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون المنزل باردًا لضمان سلامة الأطفال.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة، بعنوان «من بدري أمان» لمدة يوم واحد، بدءً من صباح أمس الأحد، لتكثيف العمل بمبادرات الصحة العامة، للكشف المبكر عن 6 أنواع من الأورام السرطانية، تحت شعار «100 مليون صحة» وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد من المواطنين على أوسع نطاق، وتقديم خدمات الكشف الطبي المبكر والتوعية بأورام (القولون، البروستاتا، عنق الرحم، الرئة، الثدي، الكبد)، وذلك ضمن الخدمات المقدمة بمبادرات رئيس الجمهورية لـ(دعم صحة المرأة، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، الكشف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد).

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة ستبدأ عملها من (9 صباحًا حتى 5 مساءً) من نفس اليوم، وذلك من خلال 10 أماكن في 9 محافظات على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن أماكن تقديم الخدمة تشمل المناطق الطبية حي الأسمرات ودار السلام بالقاهرة، ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بالقليوبية، واستاد الإسكندرية بالإسكندرية، وببا ببني سويف، والمنطقة الطبي بأسيوط، وسوهاج، وفارسكور بدمياط، سنهور القبلية بالفيوم، مركز شباب سنهور بالبحيرة.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).