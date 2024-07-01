الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 1446 في مصر

رأس السنة الهجرية
رأس السنة الهجرية

مع اقتراب نهاية العام الهجري الحالي تشهد عمليات البحث ارتفاعا حول موعد اجازة رأس السنة الهجرية الجديد 1446، ويزداد اهتمام الكثيرين بمعرفة موعد إجازة رأس السنة الهجرية، وذلك لما تمثله هذه المناسبة من أهمية كبيرة لدى المسلمين، لتذكر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وما رافقها من أحداث هامة شكلت نقطة تحول في مسيرة الإسلام. 

موعد إجازة رأس السنة الهجرية

طبقًا للحسابات الفلكية، فإن موعد رأس السنة الهجرية سيكون يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024، لكن سيتم الإعلان الرسمي عن موعد اجازة رأس السنة الهجرية بعد استطلاع رؤية هلال شهر محرم والإعلان عنها سيكون من قبل دار الإفتاء.

هل رأس السنة الهجرية اجازة رسمية فى مصر؟

وفقا لجدول الإجازات المعلن عنه من قبل موقع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، فإن رأس السنة الهجرية، ستكون إجازة رسمية في مصر.

ويتوقع أن يتم ترحيل إجازة يوم الاثنين إلى يوم الخميس 11 يوليو 2024، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع. 

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 وعبارات التهنئة

إجازة رأس السنة الهجرية 1446 ومولد النبوي الشريف

الإجازات المتبقية في شهر يوليو 2024 

اليومالتاريخالإجازة
الجمعة5 يوليو 2024عطلة أسبوعية
السبت6 يوليو 2024عطلة أسبوعية
الأحد7 يوليو 2024بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1446 هـ
الجمعة12 يوليو 2024عطلة أسبوعية
السبت13 يوليو 2024عطلة أسبوعية
الجمعة19 يوليو 2024عطلة أسبوعية
السبت20 يوليو 2024عطلة أسبوعية
الخميس25 يوليو 2024بديلًا عن يوم الثلاثاء 23 يوليو، ذكرى ثورة 1952
الجمعة26 يوليو 2024عطلة أسبوعية
السبت27 يوليو 2024عطلة أسبوعية

رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية

  • كل عام وأنتم بخير بمناسبة رأس السنة الهجرية المباركة.
  • نسأل الله أن يجعلها سنة خير وبركة على المسلمين جميعًا.
  • لأصدقائي وأخواني الأعزاء، كل عام وأنتم بخير وصداقة دائمة. شكرًا لكم على وجودكم في حياتي.
  • كل عام وأنتم بخير بمناسبة رأس السنة الهجرية. أسأل الله أن يجعلها سنة خير وبركة عليكم وعلى أحبائكم، وأن يحقق لكم كل ما تتمنونه.
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موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 وعبارات التهنئة

إجازة رأس السنة الهجرية 1446 ومولد النبوي الشريف

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