موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 1446 في مصر
مع اقتراب نهاية العام الهجري الحالي تشهد عمليات البحث ارتفاعا حول موعد اجازة رأس السنة الهجرية الجديد 1446، ويزداد اهتمام الكثيرين بمعرفة موعد إجازة رأس السنة الهجرية، وذلك لما تمثله هذه المناسبة من أهمية كبيرة لدى المسلمين، لتذكر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وما رافقها من أحداث هامة شكلت نقطة تحول في مسيرة الإسلام.
موعد إجازة رأس السنة الهجرية
طبقًا للحسابات الفلكية، فإن موعد رأس السنة الهجرية سيكون يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024، لكن سيتم الإعلان الرسمي عن موعد اجازة رأس السنة الهجرية بعد استطلاع رؤية هلال شهر محرم والإعلان عنها سيكون من قبل دار الإفتاء.
هل رأس السنة الهجرية اجازة رسمية فى مصر؟
وفقا لجدول الإجازات المعلن عنه من قبل موقع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، فإن رأس السنة الهجرية، ستكون إجازة رسمية في مصر.
ويتوقع أن يتم ترحيل إجازة يوم الاثنين إلى يوم الخميس 11 يوليو 2024، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع.
الإجازات المتبقية في شهر يوليو 2024
|اليوم
|التاريخ
|الإجازة
|الجمعة
|5 يوليو 2024
|عطلة أسبوعية
|السبت
|6 يوليو 2024
|عطلة أسبوعية
|الأحد
|7 يوليو 2024
|بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1446 هـ
|الجمعة
|12 يوليو 2024
|عطلة أسبوعية
|السبت
|13 يوليو 2024
|عطلة أسبوعية
|الجمعة
|19 يوليو 2024
|عطلة أسبوعية
|السبت
|20 يوليو 2024
|عطلة أسبوعية
|الخميس
|25 يوليو 2024
|بديلًا عن يوم الثلاثاء 23 يوليو، ذكرى ثورة 1952
|الجمعة
|26 يوليو 2024
|عطلة أسبوعية
|السبت
|27 يوليو 2024
|عطلة أسبوعية
رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية
- كل عام وأنتم بخير بمناسبة رأس السنة الهجرية المباركة.
- نسأل الله أن يجعلها سنة خير وبركة على المسلمين جميعًا.
- لأصدقائي وأخواني الأعزاء، كل عام وأنتم بخير وصداقة دائمة. شكرًا لكم على وجودكم في حياتي.
- كل عام وأنتم بخير بمناسبة رأس السنة الهجرية. أسأل الله أن يجعلها سنة خير وبركة عليكم وعلى أحبائكم، وأن يحقق لكم كل ما تتمنونه.