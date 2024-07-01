موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 1446 في مصر

مع اقتراب نهاية العام الهجري الحالي تشهد عمليات البحث ارتفاعا حول موعد اجازة رأس السنة الهجرية الجديد 1446، ويزداد اهتمام الكثيرين بمعرفة موعد إجازة رأس السنة الهجرية، وذلك لما تمثله هذه المناسبة من أهمية كبيرة لدى المسلمين، لتذكر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وما رافقها من أحداث هامة شكلت نقطة تحول في مسيرة الإسلام.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية

طبقًا للحسابات الفلكية، فإن موعد رأس السنة الهجرية سيكون يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024، لكن سيتم الإعلان الرسمي عن موعد اجازة رأس السنة الهجرية بعد استطلاع رؤية هلال شهر محرم والإعلان عنها سيكون من قبل دار الإفتاء.

هل رأس السنة الهجرية اجازة رسمية فى مصر؟

وفقا لجدول الإجازات المعلن عنه من قبل موقع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، فإن رأس السنة الهجرية، ستكون إجازة رسمية في مصر.

ويتوقع أن يتم ترحيل إجازة يوم الاثنين إلى يوم الخميس 11 يوليو 2024، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

الإجازات المتبقية في شهر يوليو 2024

اليوم التاريخ الإجازة الجمعة 5 يوليو 2024 عطلة أسبوعية السبت 6 يوليو 2024 عطلة أسبوعية الأحد 7 يوليو 2024 بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1446 هـ الجمعة 12 يوليو 2024 عطلة أسبوعية السبت 13 يوليو 2024 عطلة أسبوعية الجمعة 19 يوليو 2024 عطلة أسبوعية السبت 20 يوليو 2024 عطلة أسبوعية الخميس 25 يوليو 2024 بديلًا عن يوم الثلاثاء 23 يوليو، ذكرى ثورة 1952 الجمعة 26 يوليو 2024 عطلة أسبوعية السبت 27 يوليو 2024 عطلة أسبوعية

رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية