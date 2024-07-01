الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"كرامة الكاتب".. حكاية أول درس علّمه "وحيد حامد" لتلاميذه بالمعهد العالي للسينما

الكاتب الكبير وحيد
الكاتب الكبير وحيد حامد

يحل اليوم الموافق 1 يوليو ذكرى ميلاد الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، الذي عبر بصدق عن تحديات ومشكلات المصريين وآمالهم، في الكثير من كتاباته التي عُرضت عبر شاشة السينما، مما جعله يفوز بحب المصريين الذين يحفظون كلماته عن ظهر  قلب.

ما حكاية أول درس يعلمه "وحيد حامد" لتلاميذه بالمعهد العالي للسينما؟

وبالنسبة لـ كتاب السيناريو الشباب، يعتبر وحيد حامد أبيهم الروحي، والمعلم الذي استقوا منه الإبداع في الكتابة، وبهذه المناسبة نستعرض في السطور التالية، أول درس من وحيد حامد لـ كُتاب السيناريو الشباب.

 

كشف وحيد حامد، خلال لقاء تلفزيوني، سابق له مع الدكتور خالد منتصر، عن أول درس عَلمه لتلاميذه في "ورشة السيناريو" بالمعهد العالي للسينما، قائلًا: الدرس الأول هو "كرامة الكاتب".

وأضاف وحيد حامد: كبرياء الكاتب وأمانة كلمته هي الدرس الأول الذي علمته لتلاميذي قبل أي شيء، ومن بين هؤلاء التلاميذه  تامر حبيب، علاء عزام، علا الشافعي.

ولفت وحيد حامد، إلى سعادته الغامرة حينما كان يرى أحد تلاميذه من كتاب السيناريو، فائز بجائزة، فقال في نفس اللقاء: ومن الأشياء التي أسعدتني جدًا، فوز علاء عزام، وهو أحد تلاميذي، في المهرجان القومي للسينما، بجائزة السيناريو، وأنا لم أفز، ولكنني اعتبر إنني الذي فزت بالجائزة لأنه من تلاميذي.

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مسلسل أحلام الفتى الطائر

وحيد حامد وعادل إمام.. الثنائي الأشهر في السينما المصرية

وكانت لحظة انطلاق وحيد حامد، في كتابة السيناريو، حينما كتب "مسلسل أحلام الفتى الطائر" عام 78 مع النجم عادل إمام، وحصل على إشادة واسعة من الجمهور والنقاد.

وحينها بدأت شراكة النجاح المضمونة، بين كاتب السيناريو الموهوب وحيد حامد، والفنان عادل إمام، فقدم الثنائي فيلم "انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط" و"الإنسان يعيش مرة واحدة"، والهلفوت، واللعب مع الكبار" وغيرها.

ورحل الكاتب وحيد حامد، عن عالمنا في 2 يناير 2021، بعدما أثرى السينما المصرية بكلماته وموضوعاته التي عبرت بشكل كبير عن أحوال المصريين ومصائبهم، وأفراحهم وتحدياتهم اليومية.

ومن أبرز أعماله التي لا تُنسى، أفلام "فتوات بولاق"، "طائر الليل الحزين"، "غريب فى بيتى"، "معالي الوزير"، "البرىء"، "أرزاق يا دنيا"، "الراقصة والسياسى"، "الإرهاب والكباب"، وغيرها.

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