الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: المجلس خرج بأكثر من 125 توصية

الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوي

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، قرر عقد اجتماع يوم السبت بمجرد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. 

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني أن أبرز التوصيات التي سيقدمها المجلس للحكومة الجديدة هي مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام. 

وأضاف "عبد القوي" خلال مداخلة في نشرة "dmc"، أن المجلس سيقدم مشروع قانون الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، وسرعة تنفيذ الحكومة الجديدة للتوصيات الخاصة بالحوار الاقتصادي. 

وأشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من التوصيات للمجلس، يقدر عددها بـ125 توصية في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أن هذه التوصيات تساهم في تحسين حياة المواطن المصري. 

وأكد أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني تعبر عن مطالب الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الحوار ضم كافة الأطراف من خبراء وسياسيين وأحزاب ومتخصصين.

مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتور طلعت عبد القوى ضياء رشوان نشرة dmc طلعت عبد القوي

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