"الشاباك": الإفراج عن مدير مجمع الشفاء سببه الاكتظاظ بالسجون وحذرنا من ذلك

قال جهاز الأمن العام الشاباك، رونين بار، إن الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبوسلمية، تم بسبب الاكتظاظ في السجون وحذرنا من ذلك لفترة طويلة، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الاثنين.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يدعو إلى إقالة رئيس الشاباك

وفي وقت سابق دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إلي إقالة رئيس الشاباك بعد إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء في قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وقد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح عدد من أسرى غزة بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، مؤكدًا أن الاحتلال لا يزال يرفض حتى اليوم الإفصاح عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، وينفذ بحقهم جريمة الإخفاء القسري.

الإفراج عن 50 أسيرًا

وقال "أبو سلمية"، في تصريحات صحفية من أمام مجمع الشفاء الطبي، نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين: إن قوات الاحتلال أفرجت عني وعن نحو 50 أسيرًا آخر صباح اليوم، مضيفًا: "تركنا الآلاف من الأسرى يعيش الأمرين يذوق من العذاب النفسي والجسدي ما لم يذقه أي أسير فلسطيني منذ النكبة بعام 1948، كل أنواع العذاب يتعرض له أسرانا خلف القضبان".

وأضاف مدير مجمع الشفاء، أن الاحتلال تعامل مع الأسرى كأنهم جمادات والأطباء كانوا يضربوننا، فالأسرى يتعرضون لصنوف التعذيب، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يوجه إلىّ أي تهمة رغم محاكمتي 3 مرات.

وتابع: إننا تعرضنا لتعذيب شديد، والاحتلال يقتحم زنازين الأسرى ويعتدي عليهم بشكل شبه يومي، كما أستغرب من حديث أطراف في الحكومة الإسرائيلية عن عدم معرفتهم بخروجي من المعتقل وخرجت بطريقة رسمية.