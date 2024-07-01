وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات أفراد الشرطة 2024

اعتمدت وزارة الداخلية حركة تنقلات أفراد الشرطة السنوية، بجميع مديريات أمن الجمهورية، والقطاعات والإدارات المختلفة.

وحرصت الحركة على مراعاة الأقدمية والكفاءة والظروف الاجتماعية والإنسانية، كما تهدف لضخ دماء جديدة في المواقع الشرطية، وتعتمد الحركة على التقارير في العمل، والانضباط، حيث تم إبلاغ مديريات الأمن والقطاعات والمواقع الشرطية بحركة التنقلات وتسلمها رسميًا لإخطار الأفراد وتنفيذها.

وتسمح الشرطة بتقديم الالتماسات من الأفراد بعد التنفيذ في أماكنهم الجديدة، على أن يتم فحص هذه الالتماسات والرد عليها.