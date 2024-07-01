الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالتزامن مع بدء انتشارها في الأسواق.. تعرف على أضرار الإكثار من تناول المانجو

المانجو
المانجو

المانجو فاكهة لذيذة ومغذية يحبها الكثير حول العالم، ولكن مثل أي غذاء آخر يمكن أن يكون للإفراط في تناولها أضرارا صحية، ومن المهم معرفة هذه الأضرار لتجنب المشاكل الصحية المحتملة وللاستمتاع بفوائدها بشكل معتدل.

 

وفيما يلي بعض الأضرار المحتملة للإكثار من تناول المانجو

 

زيادة الوزن والسمنة

- السعرات الحرارية:

 

 تحتوي المانجا على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكريات الطبيعية، فالإكثار من تناولها يمكن أن يؤدي إلى زيادة في السعرات الحرارية المستهلكة يوميًا، مما يزيد من خطر زيادة الوزن والسمنة.

-السكر: تحتوي المانجو على نسبة عالية من السكر الطبيعي، والذي يمكن أن يساهم في زيادة الوزن إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

مشاكل الجهاز الهضمي

- الألياف:

 على الرغم من أن الألياف مفيدة لصحة الجهاز الهضمي، إلا أن تناول كميات كبيرة من المانجو يمكن أن يسبب انتفاخًا وغازات وإسهال لبعض الأشخاص.

- الحساسية: بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية تجاه المانجو، مما يمكن أن يسبب التهاب الفم والحلق وأعراض الجهاز الهضمي.

معلومات لا تعرفها عن فوائد بذور المانجو

ارتفاع مستويات السكر في الدم

-السكري: 

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري يجب أن يكونوا حذرين عند تناول المانجو بسبب محتواها العالي من السكر، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناولها إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

التفاعلات مع الأدوية

- الأدوية:

يمكن أن تتفاعل المانجو مع بعض الأدوية على سبيل المثال، تحتوي المانجا على فيتامين C والذي يمكن أن يؤثر على فعالية بعض الأدوية إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

مشاكل الكلى

- البوتاسيوم: 

تحتوي المانجو على نسبة عالية من البوتاسيوم، فالأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى قد يحتاجون إلى تجنب تناول كميات كبيرة من المانجا لتجنب تراكم البوتاسيوم في الدم.

زيادة خطر الإصابة بالحساسية

- اللثة: تناول كميات كبيرة من المانجو يمكن أن يسبب تهيجًا للفم واللثة، وخاصة إذا كانت الفاكهة غير ناضجة تمامًا.

التسمم بالفورمالديهايد

- الفورمالديهايد: في بعض الحالات، يمكن أن يتم معالجة المانجو بالفورمالديهايد للحفاظ على نضارتها أثناء النقل والتخزين، وتناول كميات كبيرة من المانجو المعالجة بهذه المادة يمكن أن يكون ضارًا للصحة.

التحسس والتفاعلات الجلدية

- التفاعلات الجلدية: تناول كميات كبيرة من المانجو قد يؤدي إلى طفح جلدي أو التهاب جلدي لبعض الأشخاص الذين لديهم حساسية للفاكهة.

المانجا أضرار صحية الأضرار المحتملة للإكثار من تناول المانجا زيادة الوزن مشاكل الجهاز الهضمي المانجو

مواد متعلقة

"عم ثروت" ملك المانجا والكوكتيل في باب الشعرية منذ عام 1964 (فيديو)

الأكثر قراءة

بقاء محمد صلاح.. "ذا أثلتيك" تكشف خطة ليفربول بشأن صفقات الصيف

فى ظل صعوبة عودته.. هل يعتزل شيكابالا نهاية الموسم الجارى؟

وزارة الصحة تغلق 39 منشأة خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسى لوجود مخالفات

بعد تجميده بفرمان من كولر.. الأهلى يحدد 2.5 مليون دولار لرحيل كهربا

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

خالد حريب

التغيير الوزاري.. هل نشهد ثورة تصحيح جديدة ؟

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر