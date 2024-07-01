الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 259 محضرًا خلال حملات تموينية بمراكز المنيا

حملات تموينية
حملات تموينية

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، أنها من خلال التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية بمراكز المحافظة والإدارات التموينية بهذه المراكز، نظمت عدة حملات تموينية رقابية وتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية لضبط الأسواق والأسعار والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصا علي صحة المواطنين وفرض الانضباط التمويني وضبط المخالفات ومرتكبيها.

من جانبه، شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وكافة الجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقًا للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية على مدار يومين وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 259 محضرًا مخالفًا، منها 226 محضرا في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية حيث تنوعت المخالفات ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات ـ تصريف وتجميع في حصة الدقيق المدعم).
 

كما تمكنت مديرية التموين من تحرير 32 محضرًا تموينيًا في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين (بدون ترخيص ـ ذبح خارج المجازر ـ مجهولة المصدر ـ عدم الإعلان عن الأسعار - منتجات منتهية الصلاحية ـ عدم وجود شهادات صحية ـ غش تجارى ـ تجار تموينيين)، بالإضافة إلى تحرير مخالفة واحدة في مجال المواد البترولية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات ومرتكبيها.

حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
تموين المنيا تحرير 259 محضر تمويني حملات تفتيشية مراكز المنيا المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا

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