"الصحة الفلسطينية": الاحتلال ارتكب مجزرتين ضد العائلات بغزة راح ضحيتهما 23 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتهما 23 شهيدا و91 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضافت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37900 شهيد و87060 مصابا منذ 7 أكتوبر.

ووصفت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير إعلام وكالة "أونروا"، الأوضاع في قطاع غزة بـ"الكارثية" جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة داخل القطاع منذ أكثر من 8 أشهر.

وأضافت "حمدان" لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن الطرق البرية هي الأكثر فاعلية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موضحة أن ما يدخل من وقود إلى قطاع غزة يمثل 14% فقط مما تحتاج إليه الوكالة.

وذكرت أن هناك تعاونًا مشتركًا بين الوكالة والمنظمات الأممية الأخرى لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة أن الوكالة لم تصل بعد إلى الحد المطلوب من المساعدات بقطاع غزة من مواد غذائية ووقود ومستلزمات طبية.

وأكدت أن إضعاف الوكالة وتفكيكها يعني تصفية قضية اللاجئين، خاصة أن لدينا 13 ألف موظف في قطاع غزة لأداء مهمة الوكالة الأممية بتقديم الخدمات للفلسطينيين.