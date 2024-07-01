الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقارير: القادسية السعودي يغلق ملف "لاكازيت".. ويفاوض موراتا

الفارو موراتا
الفارو موراتا

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي القادسية - الصاعد حديثا لدوري روشن السعودي - أوقفت المفاوضات مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي من أجل ضم ألكسندر لاكازيت، مهاجم الفريق.

وذكرت صحيفة “الرياضية”، نقلا عن مصادر خاصة، أن إدارة النادي الشرقي وصلت إلى طريق مسدود مع النادي الفرنسي بعد مفاوضات دامت نحو شهر، إذ رفضوا بيع العام المتبقي من عقد اللاعب بأقل من 12 مليون يورو.

ومن المقرر، أن ينتهي عقد لاكازيت مع النادي الفرنسي في يونيو عام 2025، وتبلغ قيمته السوقية حسب تقييم موقع “ترانسفير ماركت” نحو 9 ملايين يورو. 

وأشارت الصحيفة، إلى أن نجم أرسنال الإنجليزي السابق لم يمانع في الانتقال إلى القادسية، واتفق الطرفان على كافة الأمور المادية ومدة العقد.

وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة “الرياضية”، بدأت إدارة القادسية، بدأ التفاوض مع أسماء أخرى في خط الهجوم يتصدرهم الإسباني ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد، الذي يقود بلاده في كأس أمم أوروبا 2024 الحالية بألمانيا.

يذكر أن موراتا، مثل عددًا من الفرق الأوروبية العريقة من بينها ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد وحقق خلال مسيرته 17 بطولة أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين وكأس العالم للأندية مرة.

وخاض اللاعب الإسباني، 51 مباراة في الموسم الجاري مع أتلتيكو مدريد سجل خلالها 22 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وكان فريق القادسية، قد تعاقد في وقت سابق، مع أربعة لاعبين أجانب، هم البلجيكي كوين كاستيلس، حارس المرمى، والمهاجم المكسيكي جوليان كينونيس، والأوروجوياني ناهيتان نانديز، لاعب الوسط والمدافع الإسباني ناتشو فرنانديز، إضافةً إلى حسين القحطاني، لاعب الوسط.

وصعد فريق القادسية، إلى دوري روشن السعودي بعد أن توِّج بلقب دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى بتصدُّره الترتيب بـ 73 نقطةً.

وانتقلت ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو بالكامل 5 يونيو 2023 بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

القادسية نادي القادسية ألكسندر لاكازيت ألفارو موراتا دوري روشن السعودي

مواد متعلقة

الهلال السعودى يجدد طلبه لضم رافينيا وبرشلونة يطلب 90 مليون يورو

الأكثر قراءة

الإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالى غدًا

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

قرارات للتعليم بشأن أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 بعد قليل

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

ثبوت وجود أخطاء فى أسئلة الفيزياء للثانوية العامة.. وقرار مرتقب لوزير التعليم (خاص)

إنقاذ 6 أشخاص واستخراج 4 جثامين من أسفل أنقاض منزل في أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر