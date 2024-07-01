تقارير: القادسية السعودي يغلق ملف "لاكازيت".. ويفاوض موراتا

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي القادسية - الصاعد حديثا لدوري روشن السعودي - أوقفت المفاوضات مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي من أجل ضم ألكسندر لاكازيت، مهاجم الفريق.

وذكرت صحيفة “الرياضية”، نقلا عن مصادر خاصة، أن إدارة النادي الشرقي وصلت إلى طريق مسدود مع النادي الفرنسي بعد مفاوضات دامت نحو شهر، إذ رفضوا بيع العام المتبقي من عقد اللاعب بأقل من 12 مليون يورو.

ومن المقرر، أن ينتهي عقد لاكازيت مع النادي الفرنسي في يونيو عام 2025، وتبلغ قيمته السوقية حسب تقييم موقع “ترانسفير ماركت” نحو 9 ملايين يورو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نجم أرسنال الإنجليزي السابق لم يمانع في الانتقال إلى القادسية، واتفق الطرفان على كافة الأمور المادية ومدة العقد.

وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة “الرياضية”، بدأت إدارة القادسية، بدأ التفاوض مع أسماء أخرى في خط الهجوم يتصدرهم الإسباني ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد، الذي يقود بلاده في كأس أمم أوروبا 2024 الحالية بألمانيا.

يذكر أن موراتا، مثل عددًا من الفرق الأوروبية العريقة من بينها ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد وحقق خلال مسيرته 17 بطولة أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين وكأس العالم للأندية مرة.

وخاض اللاعب الإسباني، 51 مباراة في الموسم الجاري مع أتلتيكو مدريد سجل خلالها 22 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وكان فريق القادسية، قد تعاقد في وقت سابق، مع أربعة لاعبين أجانب، هم البلجيكي كوين كاستيلس، حارس المرمى، والمهاجم المكسيكي جوليان كينونيس، والأوروجوياني ناهيتان نانديز، لاعب الوسط والمدافع الإسباني ناتشو فرنانديز، إضافةً إلى حسين القحطاني، لاعب الوسط.

وصعد فريق القادسية، إلى دوري روشن السعودي بعد أن توِّج بلقب دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى بتصدُّره الترتيب بـ 73 نقطةً.

وانتقلت ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو بالكامل 5 يونيو 2023 بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.