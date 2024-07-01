الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتفاقيات بـ50 مليار يورو.. أستاذ اقتصاد يوضح أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

الدكتور محمود عنبر
الدكتور محمود عنبر

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن إجمالي تدفق الاستثمارات الموقعة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بلغت قيمتها 50 مليار يورو، بختام مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع البعض المتعاملة مع الاتحاد.

وأضاف "عنبر"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكستر انيوز"، أن الاستثمارات المباشرة المرتقبة من الاتحاد الأوروبي، تأتي تكليلًا للأيديولوجية التي تحكم الدولة المصرية وتفعيل وثيقة ملكية الدولة المعنية بإفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعظيم دوره في الحياة الاقتصادية.

الدولة المصرية نجحت في خلق مناخ جاذب وآمن  للاستثمار

وتابع أستاذ الاقتصاد،  أن الدولة المصرية نجحت في خلق مناخ جاذب وآمن  للاستثمار، يثق القطاع الخاص الأجنبي فيه ويضع فيه رؤوس أمواله، خاصة نظرة أوروبا إلى الاقتصاد المصري أنه بوابة للنفاذ للأسواق المحيطة خاصة السوق الأفريقي والعربي، موضحًا أن هذا الأمر هو نتاج جهود طويلة ومستمرة من الدولة المصرية وصلاتها مع القارة وتعميق العلاقات.

 

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