تفاصيل صادمة فى حادث انتحار أول روبوت عامل بكوريا الجنوبية.. ماذا حدث؟

كشفت صحيفة "واشنطن إجزامنير" الأمريكية عن تفاصيل صادمة جديدة في واقعة انتحار أول روبوت عامل في كوريا الجنوبية بعد أن قفز من الدرج ليتحطم إلى أشلاء، ويجري مجلس مدينة جومي تحقيقًا في الحادث بعد أن ألقى نفسه على درج يبلغ طوله مترين أو ستة أقدام ونصف يوم الأربعاء الماضي.

ماذا حدث لأول روبوت عامل قبل انتحاره؟

وتابعت الصحيفة أنه تم تعيين الروبوت البائد ضابطًا في مجلس المدينة في أغسطس 2023، وكان قادرًا على استدعاء المصعد والتنقل بين الطوابق بمفرده.

ورصد مسئول في مجلس المدينة الروبوت "يدور في مكان واحد كما لو كان هناك شيء ما" قبل وقوع الحادث، وفقًا لوكالة فرانس برس الفرنسية، وتم العثور عليه لاحقًا غير مستجيب و"محطمًا" إلى أشلاء.

وقال مسئول في مجلس مدينة جومي: "لقد تم جمع القطع وسيتم تحليلها من قبل الشركة".

وتداولت عناوين وسائل الإعلام المحلية عقب انتحار الروبوت، تساؤلات مثل "لماذا فعل ذلك الموظف المدني المجتهد؟" أو "هل كان العمل صعبًا للغاية بالنسبة للسايبورجي؟".

كان الروبوت هو الأول من نوعه الذي انضم إلى مجلس المدينة و"ساعد في تسليم المستندات اليومية، والترويج للمدينة، وتسليم المعلومات"، وفقًا لأحد مسئولي مجلس المدينة، وكان يعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً، وكانت له بطاقة موظف الخدمة المدنية الخاصة بها.

وأضافت الصحيفة أن انتحار السايبورجي الواضح يأتي بالتزامن مع نهضة تطوير تكنولوجيا الروبوتات والذكاء الاصطناعي، ويوجد في كوريا الجنوبية وحدها سايبورجي واحد لكل 10 موظفين، وقد اكتشف باحثون يابانيون مؤخرًا طريقة لربط أنسجة الجلد المهندسة بالروبوتات البشرية.

وعلى جانب آخر، أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن حادث انتحار الروبوت تسبب في صدمة في المجتمع الكوري، حيث أعلن بعض السكان الحداد على الروبوت.

وأعلن مجلس مدينة جومي أن الروبوت لم يعد موجودًا بعد أن سقط على سلم يبلغ ارتفاعه مترين في حوالي الساعة الرابعة مساءً يوم الخميس الماضي.

وقال مسئول في مجلس المدينة إن الشهود رأوا الروبوت الضابط يتحرك بشكل غامض ويدور في مكان واحد كما لو كان هناك شيء ما حدث قبل الانتحار، لكن السبب الدقيق للسقوط لا يزال قيد التحقيق.

وقال مسئول: "لقد كان رسميًا جزءًا من قاعة المدينة، وأحد موظفينا، لقد عمل بجد".

ورد الأشخاص عبر الإنترنت على الأخبار متسائلين: "لو كان عبء العمل كبيرًا جدًا، هل كان سيدور حول نفسه لفترة طويلة ثم يهرع إلى أسفل الدرج؟"، بينما قال آخر ساخرًا: "أدعو الله أن ترقد الخردة المعدنية في سلام".

تم تعيين الروبوت في أغسطس 2023، وكان من أوائل الروبوتات التي تم استخدامها بهذه الطريقة في المدينة.

على عكس الروبوتات الأخرى، التي يمكنها عادةً استخدام طابق واحد فقط، يمكن لروبوت مجلس مدينة جومي استدعاء المصعد وتحريك الطوابق بمفرده.

وتعد كوريا الجنوبية واحدة من أكثر مستخدمي الروبوتات حماسة على مستوى العالم، وتتمتع بأعلى كثافة للروبوتات في العالم.