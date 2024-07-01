الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كنيسة مار جرجس تطلق فعاليات مهرجان الفرح بقرية الأبطال في الإسماعيلية

كنيسة
كنيسة

نظمت كنيسة مار جرجس، اليوم الإثنين، فعاليات مهرجان الفرح بقرية الأبطال، برعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

جاء ذلك بمشاركة الأب أندراوس فوزي، راعي الكنيسة، حيث جاء شعار المهرجان، انطلاقًا من الآية الكتابية القائلة: "اِفْرَحُوا فِي الرَّبِّ كُلَّ حِينٍ، وَأَقُولُ أَيْضًا: افْرَحُوا." (في 4: 4).

وتضمن المهرجان الترانيم الروحية، والمسابقات المختلفة، والألعاب الترفيهية، كما تم تكريم إحدى خادمات الكنيسة، التي تخرجت في كلية التربية، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين في فعاليات المهرجان.

من جهة اخرى وبرعاية نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وبقيادة وإشراف الأب ملاك ناجي، والأب ماركو ميخائيل، ولجنة الشبيبة، ومشاركة وحضور عدد من الآباء الكهنة، وأعضاء اللجنة المنظمة، أقيمت فعاليات مؤتمر المرحلة الإعدادية الإيبارشي، تحت شعار "من الأفضل who’s the best"، انطلاقًا من الآية الكتابية القائلة: "لا يَستَخِفَّنَّ أَحَدٌ بِشَبابِكَ، بل كُنْ قُدوَةً لِلمُؤمِنين ‮‮١ تيم‬ ٤: ١٢"، وذلك بمدينة الغردقة.

دارت اللقاءات، وورش العمل حول "كيفية التخلص مما يقيد الشبيبة والتحرر منها"، ليعيشوا حياة مسيحية بعيدًا عن ما هو يعيق نموهم الروحي، من خلال مشاهدة سير القديسين، التي أعلنتهم كنيستنا الكاثوليكية، بناءً على سيرة حياتهم المتميزة منذ صغرهم، وكيف يبحث المشترك عن السعادة، من خلال بناء علاقة حية مع شخص يسوع المسيح، من خلال تعاليم الكتاب المقدس، والتمسك بممارسة الأسرار المقدسة.

ألقى المحاضرات الأب فرنسيس نظمي، حيث تضمن المؤتمر أيضًا جولات تثقيفية، وترفيهية، بمدينة الغردقة، وشواطئها.

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