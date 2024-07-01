الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأنبا بشارة يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة ملكة السلام بالفكرية

الأنبا بشارة
الأنبا بشارة

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة ملكة السلام، بالفكرية.

شارك في الصلاة القمص جرجس بشرى، راعي الكنيسة، حيث قدم صاحب النيافة الذبيحة الإلهية، لأجل الكنيسة، والسلام في العالم.

عظة عن حياة المحبة والرحمة

وألقى الأب المطران عظة الاحتفال بعنوان "حياة المحبة والرحمة"، انطلاقًا من إنجيل القديس لوقا، الإصحاح السادس، ثم أجرى نيافته حوارًا مفتوحًا مع المحتفى بهم، الذين بلغ عددهم ثلاثة عشر فردًا حول "سر الاعتراف وكلمة الله".

من جهة اخرى، ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية السيدة العذراء، بكوم أمبو، بأسوان.

شارك في الصلاة الأب يوسف زكي، راعي الكنيسة، والأب لوقا عايد، راعي كنيسة القديس يوسف، بدراو، بحضور راهبات القديسة مريم الطفلة.

 أهمية ممارسة الأسرار المقدسة

في كلمة العظة، تحدث راعي الإيبارشية عن تقدمة يسوع المسيح ذاته لنا كغذاء روحي، من أجل حياة العالم، وقوت الحياة الأبدية، مؤكدًا أهمية ممارسة الأسرار المقدسة، والمواظبة عليها، وألا ندع شيئًا يمنعنا عن التناول.

وفي الختام، هنأ صاحب النيافة الأطفال المحتفى بهم، وذويهم، بهذه المناسبة، شاكرًا الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، والخدام، لما أولوه من اهتمام في تكوين مخدوميهم. وعقب الذبيحة الإلهية، أقيم لقاء أبوي بين الأنبا عمانوئيل، وشعب الرعية.

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