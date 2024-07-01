إصابة شخص إثر انهيار عقار مكون من 3 طوابق وسط الإسكندرية

شهدت منطقة محطة مصر التابعة لحي وسط الإسكندرية، انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق، مما أدى إلى إصابة شخص، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بانهيار عقار

تلقت غرفة عمليات منطقة وسط الإسكندرية برئاسة زينب السيد، بلاغًا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة محطة مصر شارع الإمام مالك بجوار مقهى الخديوي التابعة لدائرة قسم شرطة العطارين، وإصابة شخص.

على الفور توجه مسؤولي الحي رفقة سيارات الإسعاف وقوات من الحماية المدنية وضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتبين من صحة البلاغ، ووجود شخص معلق تحت الأنقاض، تم إخراجه وانتشال الأجزاء المعلقة وإزالتها، تم إعداد التقرير اللازم عن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.