الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دى بروين يحسم موقفه النهائى بشأن مستقبله مع مانشستر سيتى

كيفين دي بروين
كيفين دي بروين

حسم النجم البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، موقفه النهائي من الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد ربطت اسم دي بروين بالرحيل عن صفوف مانشستر سيتي، في ظل انتهاء عقده مع الفريق في 30 يونيو 2025، أي بعد نهاية الموسم المقبل.

دي بروين يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي

ونشرت شبكة "HLN" البلجيكية، تصريحات دي بروين، قائلًا: "لن أرحل عن مانشستر سيتي، سأستمر مع الفريق حتى نهاية عقدي في الموسم المقبل".

وأضاف: "قرأت الكثير من الشائعات والتقارير الصحفية بشأن مستقبلي ورحيلي عن الفريق، ولكنني لم أتحدث مع أحد".

وأكد: "في الوقت الحالي أركز مع منتخب بلجيكا في اليورو، ومن ثم سأقضي صيفًا هادئًا مع عائلتي، ثم سأعود إلى مانشستر سيتي بعد ذلك".

وتابع: "أعتقد الفترة المقبلة ستشهد العديد من المحادثات مع إدارة النادي بشأن مستقبلي".

وعن اهتمام السعودية بضمه، أوضح دي بروين: "في النسخة السابقة من كأس العالم للأندية التي أقيمت في السعودية، اجتمعت مع مايكل إيمانالو، المدير الرياضي للدوري السعودي".

وواصل: "لقد تحدثنا معًا، ولكننا لم نتطرق أبدًا حول إمكانية الانتقال إلى هناك".

واختتم دي بروين حديثه، مشددًا: "كما قلت أن كل ما تردد مجرد شائعات، ولا أساس له من الصحة، أنا لاعبًا في مانشستر سيتي بالموسم المقبل".

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موعد مباراة منتخب بلجيكا ضد فرنسا في يورو 2024

ويستعد كيفين دي بروين لخوض مواجهة نارية مع منتخب بلجيكا ضد فرنسا، على ملعب "دوسلدورف أرينا"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب بلجيكا ضد فرنسا في يورو 2024، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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