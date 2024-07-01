الحوامل الأكثر إصابة.. "الصحة" توضح ما هو "فقر الدم"

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن معنى مصطلع الإصابة بفقر الدم، موضحة أن فقر الدم هو مرض يصيب اثنتين من كل خمس نساء حوامل وأطفال صغار عالميًا.

وأوضحت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أن فقر الدم يحدث عند انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء في الجسم من المعدل الطبيعي.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الانتباه إلى الأغذية التي يتناولوها.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للسيدات الاطمئنان على صحتهم خلال فترة الحمل من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين .

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 2 مليون و438 ألف سيدة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ"العناية بصحة الأم والجنين" منذ انطلاقها وحتى اليوم، وذلك تحت شعار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، كما تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل.

ولفت إلى أن المبادرة تقوم بمتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل، لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

وتابع أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، ودقة الاختبار، باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.

وأكد أن المبادرة مستدامة، ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، في إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة، وتشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول، والوزن، وضغط الدم، وإجراء تحاليل متنوعة للكشف عن الإصابة بالأنيميا، وتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، إضافةً إلى تحليل بول لتحديد معدل الزلال، والكشف عن أمراض الجهاز البولي، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة للأم أثناء الحمل.

وأكد أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح، وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقًا لحالتها، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعلام عن موعد تقييم المنتفعات لإجراء الفحوصات المتقدمة من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة «100 مليون صحة» أو من خلال تطبيق «صحة مصر» بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن «15335».