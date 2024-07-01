الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دفن جثة طفل سقط من الطابق العاشر في بولاق الدكرور

جثة طفل
جثة طفل

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها لكشف ملابسات سقوط طفل من الطابق العاشر بمنطقة بولاق الدكرور بعدما أشارت التحريات الأولية إلى سقوطه أثناء لهوه بعدما اختل توازنه. 

وصرحت النيابة بدفن جثة الطفل وتسليم جثمانه لذويه وطلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة. 

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وتبين من التحقيقات وفاة ''علي. ح'' 8 سنوات، بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق العاشر أثناء لهوه بشرفة الشقة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية امن الجيزة إخطارًا من المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث بولاق الدكرور، بسقوط طفل من علو ووفاته على الفور، فانتقلت قوة أمنية من مباحث بولاق الدكرور لفحص البلاغ والاستماع لأقوال شهود العيان.

وأفادت التحريات بأن الطفل اثناء لهوه في شرفة الشقة اختل توازنه وسقط من الطابق العاشر ليلقى مصرعه في الحال، ولم تتهم اسرته أحدًا بالتسبب في وفاته.

جثة طفل دفن جثة طفل بولاق الدكرور النيابة العامة مديرية أمن الجيزة

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