الأمن القومى الإسرائيلى يدعو لإقالة رئيس الشاباك بعد إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء بغزة

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى إقالة رئيس الشاباك بعد إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء في قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

ووصفت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير إعلام وكالة "أونروا"، الأوضاع في قطاع غزة بـ"الكارثية" جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة داخل القطاع منذ أكثر من 8 أشهر.

وأضافت "حمدان"، لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن الطرق البرية هي الأكثر فاعلية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موضحة أن ما يدخل من وقود إلى قطاع غزة يمثل 14% فقط مما تحتاج إليه الوكالة.

وذكرت القائم بأعمال مدير إعلام "أونروا" أن هناك تعاونًا مشتركًا بين الوكالة والمنظمات الأممية الأخرى لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة أن الوكالة لم تصل بعد إلى الحد المطلوب من المساعدات بقطاع غزة من مواد غذائية ووقود ومستلزمات طبية.

وأكدت: إن إضعاف الوكالة وتفكيكها يعني تصفية قضية اللاجئين، خاصة أن لدينا 13 ألف موظف في قطاع غزة لأداء مهمة الوكالة الأممية بتقديم الخدمات للفلسطينيين.