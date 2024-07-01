الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إطلاق الدورة الجديدة لمكافأت النشر الدولي والاستشهادات المرجعية بجامعة بنها

الدكتور ناصر الجيزاوي
الدكتور ناصر الجيزاوي

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن فتح باب التقدم لدورة يوليو 2024، للحصول على حوافز النشر الدولي وإجمالي عدد الاستشهادات المرجعية Citation، بداية من اليوم الإثنين الموافق الأول من يوليو 2024، ولمدة شهر من تاريخ الإعلان.

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن البحوث المقبولة في هذه الدورة تلك التي نشرت خلال عامين 2023 و2024، ولم يتم التقدم بها خلال الدورات السابقة، مشيرا أن عدد الاستشهادات ستحسب بناء على آخر خمس سنوات طبقا للحسابات المعلنة لأعضاء هيئة التدريس على جوجل سكولار "Google Scholar"، ويوضع في قائمة الحظر من المتقدمين ويمنع من الحصول على مكافآت برامج دعم البحث العلمي للجامعة كل من يحتوي حسابه على "Google Scholar" أبحاث لا تخصه، أو تقدم ببحوث سبق صرف مكافآت مالية عنها في دورات سابقة.

 برامج دعم البحث العلمي تلعب دورا كبيرا في تنمية قدرات هيئة التدريس والباحثين

وأضاف ان برامج دعم البحث العلمي التي تطلقها الجامعة لهيئة التدريس وشباب الباحثين، تلعب دورا كبيرا في تنمية قدرات هيئة التدريس والباحثين وتأثر على التصنيف العالمي للجامعة

كما أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الجامعة نجحت فى محو أمية 1499 مواطن وفقًا لنتائج دورة أبريل 2024، والتى أعلنتها الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأكد " الجيزاوى " أنه تم التأكيد على استغلال إمكانات الجامعة والاستفادة من قدراتها لدعم خطط الدولة والمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي ومتابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأشار "الجيزاوى" إلى أن الجامعة تولي ملف محو الأمية اهتماماَ كبيراَ وتتولى تنفيذ المشروع وذلك من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمحو أمية لمواطني محافظة القليوبية بإشراف المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع. 

جامعة بنها حوفز النشر ناصر الجيزاوى النشر الدولي دورة يوليو

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