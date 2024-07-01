الإثنين 01 يوليو 2024
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المستشار محمد نصر يتسلم مهام عمله رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة

المستشار محمد نصر
المستشار محمد نصر

تسلم المستشار محمد نصر منصبه رسميا رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة وعضوا بمجلس القضاء الأعلى اعتبارا من اليوم ويستمر حتى 30 يونيو من عام 2025.

تخرج المستشار محمد نصر في كلية الحقوق جامعة القاهرة دفعة 1976 عين معاونا بالنيابة العامة ثم وكيلا بنيابة المنيا الكلية حتى عام 1979 نقل لنيابة بندر المنيا ثم عين مديرا لها عام 1981 عين مديرا لنيابة الفشن من عام 1982 حتى عام 1984 عين مديرا لنيابة ببا من عام 1984 حتى عام 1985 عين قاضيا بمحكمة منفلوط بأسيوط، عين رئيسا للنيابة الكلية باستئناف بني سويف من عام 1987 حتى عام 1990.

كما عين رئيس دائرة بمحكمة أسيوط الابتدائية عين مستشارا بمحكمة جنايات قنا من عام 1993 حتى عام 1994 عين مستشارا بمحكمة جنايات أسيوط من عام 1994 حتى عام 1995 عين مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة عام 1996 عين نائبا لرئيس الاستئناف بمحكمة استئناف قنا، عين نائبا للرئيس بمحكمة جنايات أسيوط، عين رئيسا بمحكمة جنايات أسيوط من عام 2000 حتى عام 2003 عين رئيسا بمحكمة جنايات الجيزة لمدة عام.

المستشار محمد نصر محكمة استئناف القاهرة مجلس القضاء الأعلى

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