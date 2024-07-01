الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"اغفي فيا".. آخر قصائد الشاعر محمد خميس

الشاعر محمد خميس
الشاعر محمد خميس

نشر شاعر العامية محمد خميس قصيدة له أمس على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهي آخر قصائد الشاعر الذي رحل عن عالمنا في ساعات مبكرة من صباح اليوم عن عمر ناهز الخمسين عاما في مفاجأة مدوية أصابت الكتاب والشعراء بحالة كبيرة من الحزن، وجاءت القصيدة التي نشرها محمد خميس تحت عنوان "اغفي فيا"..

صوان عزاء.. كيف نعى الأدباء والشعراء رحيل محمد خميس؟


إغفي فيا

يقول محمد محمد خميس في قصيدته

إغفي فيا

إحلمي

فَسري في مبسمي

حين ما يضحك سِن روحه

حين ما يتجلا جموحُه

جوه جنه يحتمي

إغفي فيا

إحلمي

قلت فيكي

ما رأيت

إحمي فُرن ف كل بيت

وف رغيفك

قَسمي

إغفي فيا

إحلمي

شبي بيا

ورد عودي

إرحلي ليا

وعودي

إستوي فيا وسُودي

في نخيل ضلعي

إرسمي

إغفي فيا

إحلمي.

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رحيل شاعر العامية محمد خميس.. وتشييع الجنازة فى هذا الموعد

يذكر أن محمد محمد خميس هو شاعر عامية ينتمي لمحافظة دمنهور، صدر له عدد من الدواوين ويكتب القصيدة العامية والغنائية دواوين صاحب دواوين: “شاعر بلا جواد” ــ “حروف شاردة” ــ “خمسينية شعر” ــ و"أكازيون الحياة".

وسوف تشيع جنازة الشاعر عقب صلاة ظهر اليوم الإثنين، من مسقط رأسه في مسجد التوبة بمحافظة دمنهور.

محمد خميس القصيدة إغفي فيا شاعر العامية محمد خميس شاعر بلا جواد حروف شاردة

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رحيل شاعر العامية محمد خميس.. وتشييع الجنازة فى هذا الموعد

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