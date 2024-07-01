لبحث سبل التوعية بمبادرة زدني علما.. وكيل تعليم مطروح يلتقي رئيس مجلس العمد والمشايخ

زار عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، مجلس العمد والمشايخ برفقة جمال قنديل، مدير عام التعليم العام. حيث التقى العمدة عبدالكريم يونس الصافي المحفوظي، رئيس المجلس، بحضور لفيف من العمد والمشايخ وعواقل المحافظة.

وخلال اللقاء تمت مناقشة واستعراض أطر وآليات التعاون المشترك بشأن تنفيذ المبادرة التربوية، وتم الاتفاق على الإعلان عن مبادرة "زدني علما" في مراكز وقرى ونجوع مطروح، لتوعية أولياء الأمور وتبصيرهم بأهمية مشاركة أبنائهم في فعاليات المبادرة، نظرًا للفوائد التعليمية والتربوية والاجتماعية التي تقدمها خلال فترة الإجازة الصيفية، من خلال تحسين المستوى اللغوي للطلاب في القراءة والكتابة وأعمال الحساب.

وشارك العمدة عبدالكريم المحفوظي مجلس العمد والمشايخ في تلك المبادرة الجديدة، مشيدًا بأهدافها التعليمية.

وقدّم وكيل تعليم مطروح الشكر لمجلس العمد، رئيسًا وأعضاءً، لترحيبهم الكبير ومشاعرهم الطيبة وإرادتهم الصادقة لتحقيق التعاون الإيجابي في دعم المبادرة من خلال تحقيق الاستفادة المأمولة من التفاعل المجتمعي القبلي المتميز في جميع أنحاء المحافظة، لتحقيق التوعية المطلوبة لأولياء الأمور وأبنائهم.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن المبادرة التربوية تأتي في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي، وفي ظل دعم لا محدود من السيد محافظ مطروح للعملية التعليمية، مؤكداً أنه سيتم بدء المبادرة يوم الأحد الحادي والعشرين من يوليو المقبل عقب نهاية ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة، من خلال تحديد عدد ٤ مدارس متوسطة في كل إدارة تعليمية، مع مراعاة اختيار الموقع المناسب للمدارس لضمان جذب التلاميذ لتلك الفعاليات الخدمية التربوية.

وأشار إلى أن خطة التوعية والإعلان عن المبادرة تشمل تفعيل منظومة التعاون بجانب مجلس العمد والمشايخ مع مديرية أوقاف مطروح والإذاعة الإقليمية "صوت البادية الصادق" وكنيسة السيدة العذراء ومجلس أمناء المحافظة والمجالس الفرعية بالإدارات التعليمية، لتبصير أولياء الأمور بضرورة حضور أبنائهم من طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لتلك المبادرة، لتحسين المستوى اللغوي.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، لدفع عجلة العمل نحو الأفضل، وفي إطار تدشين تعليم مطروح لمبادرة "زدني.. علما" لتنمية مهارات التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب لطلاب مرحلة التعليم الأساسي من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، اعتباراً من يوم الأحد ٢١ يوليو المقبل وحتى الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤.