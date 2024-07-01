كاتب صحفي: الكفاءة والقدرة على حل المشاكل أهم معايير اختيار الوزراء الجدد

قال الكاتب الصحفي زكى القاضي، إن التغيير الحكومي الجديد يأتي بتوجيهات رئاسية ليشهد تغيير شامل منتظر في الأداء الحكومي لإرضاء المواطنين.

وأضاف “القاضي”، خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب أن تكون الحكومة الجديدة في كل شىء، فتكون جديدة في اختيار أساليب التعامل مع التحديات بشكل جديد يتناسب مع العصر، وجديدة في أفكارها وبالمعنى الشعبي المعروف "تغير جلدها"، فالكفاءة والقدرة على مواجهة التحديات وحل المشاكل أهم معايير الاختيار للوزراء في الحكومة الجديدة وهذا ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي.

كاتب صحفي يُشير إلى أهم التحديات أمام الحكومة الجديدة

وأشار القاضي، إلى أهمية أن تأخذ الحكومة بالتوصيات الناتجة عن جلسات الحوار الوطني كونها صادرة عن حوارات مجتمعية لخبراء ومتخصصين في مختلف قطاعات الدولة.