رصد عدد من العاملين بالأنشطة البحرية، أثناء إحدى الرحلات، اليوم الإثنين، ظهور القرش المحيطي أبيض الطرف في منطقة أبوحشيش جنوب الغردقة.

كشف مصدر، أن قرش الطرف الأبيض المحيطي هو من القروش الكبير الحجم التي تقطن البحار الاستوائية والمعتدلة الدافئة، لافتًا إلى أن القرش الذى تم رصدها طوله يتجاوز 2 متر، ويتميز بزعانفه الطويلة والمدورة ذات الأطراف البيضاء.

وأشار إلى أن القرش المحيطي عادة مايكون منفردًا وبطئ الحركة، ويميل إلى الابحار بالقرب من سطح المياه بحثًا عن مصادر غذاء محتملة.

وأوضح أن هذا النوع من القروش على وجه التحديد، هو أكثر أسماك القرش شيوعًا باتباعها السفن، حيث تظهر سلوكًا شبيهًا بالكلاب عندما يتم جذب اهتمامها ولكنها مستعدة للاندفاع إذا أُتيحت لها الفرصة بذلك.

إنقاذ سلحفاة ونفوق أخرى بالغردقة

في سياق آخر، أعلنت جمعية حماية البيئة بالغردقة، عن تدخلها لانقاذ سلحفاة من الموت بعدما نفقت أخرى فى حادثين مختلفين علي سواحل المدينة.

وأكدت جمعية حماية البيئة، في بيان لها، أنها تلقت بلاغًا من أحد مراكز الغوص بوجود سلحفاة بحرية فى حالة اعياء شديدة، على الفورانتقل فريق من محميات البحر الأحمر والجمعية لموقع البلاغ، مؤكدةً أنه بالانتقال إلى موقع البلاغ، تم العثور على السلحفاة وعمل الإسعافات اللازمة لها، حيث تأكد انها تناولت كمية كبيرة من الأكياس البلاستيكية، وتم إيداعها تحت الملاحظة بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالغردقة.

كما تلقت الجمعية إخطارًا آخر يفيد بوجود سلحفاة بحرية، في حالة اعياء شديدة وإصابات بالغة نتيجة إصاباتها اثر اصطدامها بأحدالقوارب السريعة، لافتةً الي أنه لم تنجح محاولة إنقاذها؛ نظرًا لأن حالتها كانت سيئة جدا.

وطالبت الجمعية، بضرورة الحذر أثناء قيادة القوارب السريعة، وكذلك عدم إلقاء الاكياس البلاستيكية لما تمثله من أضرار على الكائنات البحرية وعدم قدرتها على التنفس والهضم.