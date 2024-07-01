"عصابة الماكس" يحقق 600 ألف جنيه إيرادات.. وانطلاق عرضه بدول الخليج

حقق فيلم “عصابة الماكس” للنجم أحمد فهمي إيرادات بلغت قيمتها 615.715 جنيه أمس الأحد ليحتل المركز الثالث في قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري.

عرض خاص

ويقام مساء اليوم الموافق الأول من يوليو الجاري بمدينة الرياض العرض الخاص الأول لفيلم "عصابة الماكس" بالمملكة العربية السعودية، بحضور عدد من صناعه منهم أحمد فهمي ولبلبة وأوس أوس، بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلام.



بينما يقام يوم 3 يوليو الجاري بـ"جدة" العرض الخاص الثاني للفيلم ليبدأ في اليوم التالي عرض الفيلم في كل الدول العربية.

أحداث فيلم عصابة الماكس



فيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول «الماكس»، الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

ويعد فيلم "عصابة الماكس" هو اللقاء الثالث الذي يجمع بين السقا وفهمي كضيوف شرف، حيث كان أول لقاء بينهما عام 2010 من خلال فيلم "سمير وشهير وبهير"، كما ظهر فهمي في الحلقة الأولى كضيف شرف في مسلسل "جولة أخيرة"، الذي عرض في يناير الماضي على إحدى المنصات بعد 10 سنوات من الفيلم.

أبطال فيلم عصابة الماكس



فيلم عصابة الماكس من بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا وصلاح عبدالله وهشام ماجد ومحمد ثروت وحمدي الميرغني وحمو بيكا ووالفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبدالخالق.