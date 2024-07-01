محافظ الدقهلية: إزالة الأدوار المتبقية من المنزل المُنهار بميت فاتك

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، أعمال إزالة الأدوار المتبقية من المنزل المُنهار مساء السبت الماضي، بقرية ميت فاتك التابعة لمركز المنصورة من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

ووجَّه "مختار"، رئيس مركز ومدينة المنصورة غادة الحمادي، بإزالة المنزل بالكامل حتى سطح الأرض ورفع الأنقاض بالمعدات الهندسية لمركز ومدينة المنصورة وتحديد أسباب الانهيار من خلال الإدارة الهندسية بمجلس المدينة والمختصين من الجهات المعنية.

كما وجَّه، المحافظ، باتخاذ التدابير اللازمة ومراعاة وسائل الأمان أثناء أعمال الإزالة حفاظًا على أرواح المواطنين والمنازل المحيطة بالمنزل من خلال فرض كردون أمني وإخلاء محيط المنزل بالكامل من أي تجمعات ومنع مرور أي مواطنين أو سيارات بالشارع الذي يقع فيه المنزل.

وأمر "مختار" بمراجعة السلامة الإنشائية لكل المنازل المُحيطة بالمنزل المُنهار وبكل المنازل القديمة بالقرية، وإصدار قرارات إزالة فورية لأي منزل أيل للسقوط وإعداد تقرير مفصل بهذه المنازل.

جدير بالذكر أن المنزل مكون من 4 طوابق وأن الدور الأرضي من المنزل قد انهار بالكامل، وتم إخلاء جميع السكان منه وإخلاء محتوياته من قبل مجلس مدينة المنصورة ورجال الحماية المدنية دون وقوع أي إصابات أو حالات وفاة.

هذا وتؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة (غرفة العمليات المركزية) لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورًا من خلال الفرق العاملة على الأرقام التالية: 0502316644 -0502314880 -0502327792، من التليفون الأرضي أو المحمول، وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.

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