الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الدقهلية: إزالة الأدوار المتبقية من المنزل المُنهار بميت فاتك

جانب من المتابعه
جانب من المتابعه

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، أعمال إزالة الأدوار المتبقية من المنزل المُنهار مساء السبت الماضي، بقرية ميت فاتك التابعة لمركز المنصورة من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

ووجَّه "مختار"، رئيس مركز ومدينة المنصورة غادة الحمادي، بإزالة المنزل بالكامل حتى سطح الأرض ورفع الأنقاض بالمعدات الهندسية لمركز ومدينة المنصورة وتحديد أسباب الانهيار من خلال الإدارة الهندسية بمجلس المدينة والمختصين من الجهات المعنية.

كما وجَّه، المحافظ، باتخاذ التدابير اللازمة ومراعاة وسائل الأمان أثناء أعمال الإزالة حفاظًا على أرواح المواطنين والمنازل المحيطة بالمنزل من خلال فرض كردون أمني وإخلاء محيط المنزل بالكامل من أي تجمعات ومنع مرور أي مواطنين أو سيارات بالشارع الذي يقع فيه المنزل.

وأمر "مختار" بمراجعة السلامة الإنشائية لكل المنازل المُحيطة بالمنزل المُنهار وبكل المنازل القديمة بالقرية، وإصدار قرارات إزالة فورية لأي منزل أيل للسقوط وإعداد تقرير مفصل بهذه المنازل.

جدير بالذكر أن المنزل مكون من 4 طوابق وأن الدور الأرضي من المنزل قد انهار بالكامل، وتم إخلاء جميع السكان منه وإخلاء محتوياته من قبل مجلس مدينة المنصورة ورجال الحماية المدنية دون وقوع أي إصابات أو حالات وفاة.

هذا وتؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة (غرفة العمليات المركزية) لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورًا من خلال الفرق العاملة على الأرقام التالية: 0502316644 -0502314880 -0502327792، من التليفون الأرضي أو المحمول، وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.

جانب من المتابعه
جانب من المتابعه
جانب من المتابعه
جانب من المتابعه
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية أعمال إزالة الأدوار المتبقيه المنزل المنهار

مواد متعلقة

رفع 500 طن مخلفات بلدية و25 طنًا من الأتربة بالدقهلية

مواطن يطالب الحكومة الجديدة بتحسين المنظومة الصحية

419 محضرًا للمخالفات التموينية بالدقهلية

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بالدقهلية

محافظ الدقهلية عن انهيار منزل: إزالة العقار بالكامل حتى سطح الأرض

تفاصيل إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم على طريق بطرة بالدقهلية

3 مصابين إثر انقلاب تروسيكل على طريق جمصة بالدقهلية

انقلاب سيارة نقل مُحمَّلة بالبطيخ على طريق جمصة دون إصابات

الأكثر قراءة

الإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالى غدًا

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

قرارات للتعليم بشأن أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 بعد قليل

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

ثبوت وجود أخطاء فى أسئلة الفيزياء للثانوية العامة.. وقرار مرتقب لوزير التعليم (خاص)

إنقاذ 6 أشخاص واستخراج 4 جثامين من أسفل أنقاض منزل في أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر