الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 143 سلاحا ناريا و357 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

سلاحا ناريا
سلاحا ناريا

نفذ  قطاع الأمن العام  بالتنسيق مع مديريات الأمن،  حملات أمنية موسعة  أسفرت عن ضبط 143 سلاحا ناريا و357 قضية مخدرات وتنفيذ 73 ألفا و912 حكما قضائيا متنوعا.

 ضبط 125 متهما بحوزتهم 143 سلاحا ناريا

وأسفرت الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 125 متهما، بحوزتهم 143 سلاحا ناريا، شملت 9 بنادق و15 بندقية خرطوش، و4 طبنجات و115 فرد محلي الصنع، و162 طلقة مختلفة الأعيرة و10 خزن متنوعة و223 قطعة سلاح أبيض.

 ضبط 357 قضية مخدرات ضمت 395 متهما

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 357 قضية مخدرات، ضمت 395 متهما، ضبط بحوزتهم نحو "26.7 كيلو جرام من مخدر البانجو، 172.9 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 20.2 كيلو جرام من مخدر الهيروين، 10 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو، 1.3 كيلو جرام من مخدر الاستروكس، 2.3 كيلوجرام من مخدر الشابو، 9.9 كيلو جرام من مخدر الآيس، 990 جراما من مخدر البودر، 2301 قرص مخدر، 50 جراما من مخدر الكوكايين، و500 جرام من مخدر الأفيون".

تنفيذ 73 ألفا و912 حكما قضائيا متنوعا

كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 73 ألفا و912 حكما قضائيا متنوعا شملت 327 حكم جنايات، و22 ألفا و985 حكم حبس جزئي، و4173 حكم حبس مستأنف، و36 ألفا و752 حكم غرامة و9675 مخالفة.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 22 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة.،عن ضبط 16 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة.

كما تم ضبط 258 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 23 ألفا و20 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم عن فحص 57 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

قطاع الأمن العام الأسلحة النارية قضايا المخدرات تنفيذ الأحكام المخالفات المرورية

مواد متعلقة

ضبط سمسار وزوجته بتهمة غسل 80 مليون جنيه "فلوس مخدرات"

الأكثر قراءة

بعد تجميده بفرمان من كولر.. الأهلى يحدد 2.5 مليون دولار لرحيل كهربا

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات أفراد الشرطة 2024

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

الإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالى غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر