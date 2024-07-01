ضبط 143 سلاحا ناريا و357 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

نفذ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات أمنية موسعة أسفرت عن ضبط 143 سلاحا ناريا و357 قضية مخدرات وتنفيذ 73 ألفا و912 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 125 متهما بحوزتهم 143 سلاحا ناريا

وأسفرت الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 125 متهما، بحوزتهم 143 سلاحا ناريا، شملت 9 بنادق و15 بندقية خرطوش، و4 طبنجات و115 فرد محلي الصنع، و162 طلقة مختلفة الأعيرة و10 خزن متنوعة و223 قطعة سلاح أبيض.

ضبط 357 قضية مخدرات ضمت 395 متهما

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 357 قضية مخدرات، ضمت 395 متهما، ضبط بحوزتهم نحو "26.7 كيلو جرام من مخدر البانجو، 172.9 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 20.2 كيلو جرام من مخدر الهيروين، 10 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو، 1.3 كيلو جرام من مخدر الاستروكس، 2.3 كيلوجرام من مخدر الشابو، 9.9 كيلو جرام من مخدر الآيس، 990 جراما من مخدر البودر، 2301 قرص مخدر، 50 جراما من مخدر الكوكايين، و500 جرام من مخدر الأفيون".

تنفيذ 73 ألفا و912 حكما قضائيا متنوعا

كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 73 ألفا و912 حكما قضائيا متنوعا شملت 327 حكم جنايات، و22 ألفا و985 حكم حبس جزئي، و4173 حكم حبس مستأنف، و36 ألفا و752 حكم غرامة و9675 مخالفة.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 22 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة.،عن ضبط 16 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة.

كما تم ضبط 258 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 23 ألفا و20 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم عن فحص 57 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.