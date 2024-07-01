الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة الثقافة في ندوة التنسيقية: 30 يونيو نقطة تحول تاريخية فتحت آفاقا جديدة في جميع المجالات

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

أعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بتنظيم ندوة "30 يونيو ذكرى ثورة الإنقاذ" بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدة أن ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، التي مثلت نقطة تحول تاريخية في مسيرة مصرنا الحبيبة، وفتحت آفاقًا جديدة للنهوض بمختلف مجالات الحياة، بما فيها المجال الثقافي وكانت بحق ثورة إنقاذ الوطن وهويته وتراثه وفنونه.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول الذكرى الـ ١١ لثورة ٣٠ يونيو، تحت عنوان «٣٠ يونيو.. ذكري ثورة الإنقاذ».

 نهضة ثقافية غير مسبوقة

وأكدت في كلمتها أن مصر شهدت منذ 30 يونيو نهضة ثقافية غير مسبوقة، تمثلت في العديد من المكتسبات والإنجازات التي تحققت في مختلف قطاعات الثقافة، بدعمٍ لا محدود من القيادة السياسية الحكيمة فقد حرصت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وضع الثقافة على رأس أولوياتها، إيمانًا منها بأهمية دورها في بناء الإنسان المصري.

وأوضحت أنه في مجال بناء الإنسان، حرصت وزارة الثقافة على الاهتمام بتنمية وتطوير قدرات المبدعين الموهوبين، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى نشر المعرفة والثقافة، وتشجيع الإبداع والابتكار، كما عملت على تعزيز دور الشباب والمرأة في المجتمع، وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع للمشاركة في مختلف المجالات.

تحقيق العدالة الثقافية

وفي مجال تحقيق العدالة الثقافية، أضافت: "وضعنا نصب أعيننا تحقيق العدالة الثقافية، من خلال نشر الثقافة في كافة أنحاء مصر، وخاصة في المناطق النائية والمحرومة، والعمل على نشر ثقافة التسامح والقبول بين مختلف الفئات، وتعزيز الحوار والنقاش البناء، وتشهد العديد من الأماكن التابعة لوزارة الثقافة احتفالات عدة بذكرى ثورة 30 يونيو".

أدارت الندوة النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلً من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، د. أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، المحامية والإعلامية أميرة بهي الدين، د. محمد الباز، رئيس مجلس الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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