"القاهرة الإخبارية": الجبهة الوطنية الفرنسية حصل على 33.14% وتحالف ماكرون على 20.76%

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية، من مارسيليا، إن حزب الجبهة الوطنية الفرنسية وحلفاءه حصل على 33.14% بينما حصلت الجبهة الشعبية اليسارية على 27.99% وحصل تحالف "معا" التابع لماكرون على 20.76%.

جاء ذلك خلال إصدار وزارة الداخلية الفرنسية النتائج الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية.

وذكرت وكالة أنباء أسوشيتيد برس، أن الناخبين في فرنسا من جميع مناطق البلاد وأقاليم ما وراء البحار توجهوا لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم الأحد في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الاستثنائية التي وصفتها بأنها يمكن أن تضع الحكومة الفرنسية في أيدي الأحزاب القومية اليمينية المتطرفة لأول مرة منذ العصر النازي.

وقالت الوكالة إنه من الممكن أن تؤثر نتائج الانتخابات، التي تجرى على جولتين والتي ستنتهي في السابع من يوليو، على الأسواق المالية الأوروبية والدعم الغربي لأوكرانيا، وفضلا عن كيفية إدارة ترسانة فرنسا النووية وقوتها العسكرية العالمية.

وأضافت الوكالة أن العديد من الناخبين الفرنسيين ينتابهم الشعور بالإحباط إزاء التضخم والمخاوف الاقتصادية، فضلا عن قيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، التي يرون أنها متعجرفة ومنعزلة عن حياتهم، فيما استغل حزب التجمع الوطني المناهض للهجرة بزعامة مارين لوبان هذا السخط وأججه، لا سيما عبر منصات الإنترنت مثل تيك توك، ووهو الحزب الذي هيمن على جميع استطلاعات الرأي قبل الانتخابات.