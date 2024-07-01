الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ميركاتو المظاليم.. المنصورة يتعاقد مع "شتا" والشرقية يضم لاعب بلدية المحلة

فريق المنصورة في
فريق المنصورة في بداية فترة الاعداد

بدأت الأندية الصاعدة لدوري المحترفين والقسم الثاني "ب" تدعيم صفوفها استعدادا للموسم الجديد في نادي المنصورة الصاعد لدوري المحترفين، وحرص العميد محمد بسيوني رئيس النادي على الاجتماع  مع لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة رضا العيسوي قبل بداية التدريب الأول للفريق بملعب كهرباء طلخا في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وحضر الاجتماع المحاسب مصطفى صبري والمهندس حسن بادع عضوي مجلس الإدارة وشريف أبو العزم مدير الكرة وهشام شوقي رئيس اللجنة الفنية وأشرف الموجي المدير الرياضي لنادي المنصورة.

وناقش رئيس نادي المنصورة المدير الفني في خطته خلال المرحلة القادمة وبداية فترة الإعداد وكذلك احتياجات الفريق الأول من اللاعبين فى بعض المراكز واستعرض مع المدير الفني قائمة الفريق واللاعبين المزمع الإبقاء عليهم وكذلك الذين سيتم توجيه الشكر لهم والعروض المقدمة لبعضهم.

وطالب رئيس النادي، الجميع داخل الفريق ببذل أقصى جهد من أجل إسعاد الجماهير وتقديم عروض تليق بالمكانة الكبيرة للنادي العريق متمنيا لهم كل التوفيق في الموسم الجديد.

وحتى الآن أبرم المنصورة صفقتين بالتعاقد مع محمد بيبو لاعب نبروه و حمودي شتا لاعب جمهورية شبين والسكة الحديد السابق.

 وتعاقد الشرقية الصاعد لدوري القسم الثاني "ب" مع عمر مانو لاعب شباب فاقوس والمريخ والقناة السابق وباسم عادل من بلبيس و إسلام رجب لاعب بلدية المحلة وبلبيس السابق.

وقام بيلا بالتعاقد مع أحمد مكاوي لاعب الحامول، وأبرم دياموند خمس صفقات بالتعاقد مع الفلسطيني عماد فحجان لاعب شباب رفح ومصطفى الفرماوي من دمنهور ومحمد عبد الرحمن "لعبة" من الأوليمبي ومحمد حامد لاعب كيما أسوان ومحمد عيد من الشمس.

وتعاقد أصحاب الجياد مع عمرو الصعيدي حارس دمنهور ومحمود شعلان لاعب دمنهور ومحمود عفروتو لاعب فاركو وعمرو عبد الفتاح لاعب مودرن فيوتشر.

وقام البلاستيك بالتعاقد مع أربعة لاعبين هم الغاني أسانتي كارليس لاعب كوتوكو والنيجيري نيكيرا فراكلين لاعب شوتنج ستارز ونادر فؤاد لاعب الصيد بالمحلة وأحمد كمال رينجو لاعب اتحاد بسيون.

بطولة دوري المحترفين دوري القسم الثاني ب المنصورة محمد بسيوني الشرقية

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