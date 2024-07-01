جهود حياة كريمة لتحسين جودة حياة أهالي القنطرة بالإسماعيلية

شهدت قرى مدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية تغييرًا كبيرًا بسبب مبادرة "حياة كريمة"، التي عملت على تغيير جذري في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في محافظة الإسماعيلية، وتحديدًا في مدينة القنطرة شرق وقراها، وهي "الأبطال - التقدم - جلبانة - ميت أبو الكوم الجديدة - العزبة - السلام الجديدة - التل الأحمر - بوابة القنطرة - بير العروق - بير حبيطة - بير مدكور - جبل أم جشيب - حض أبو سعادة - الإسماعيلية شرق - رقم 6 سابقًا" وتوابعها. وقد أدت هذه المبادرة إلى تحسين جودة الحياة بشكل كبير من خلال إنشاء مشروعات مختلفة، سواء في مجالات المياه الشروب والصرف الصحي، أو إنشاء مراكز شباب ومجمعات خدمية وزراعية ومدارس، بالإضافة إلى تطوير الطرق الداخلية والخارجية وتوفير خدمات الإنترنت، مما ساهم في تحسين حياة سكان هذه القرى بشكل كبير، بعد أن كانوا يعانون من إهمال تام من الحكومات المتعاقبة في السنوات السابقة.

وانتهت مبادرة "حياة كريمة" في قرى "السلام"، "الأبطال"، "جلبانة"، و"التقدم" من أعمال التطوير بنسبة 100%، سواء في مجمعات زراعية وحكومية ومراكز شباب ومدارس، بالإضافة إلى توصيل شبكات المياه وغرف المحولات للمحطات، وكذلك رصف وتطوير الطرق، إضافة إلى توفير نقاط للإسعاف.

وتم إنشاء 12 مشروعاً للطرق الرئيسية والداخلية بطول 65 كيلومتر وعرض 8 أمتار، وكذلك تم إنشاء طرق فرعية داخلية وتثبيت التربة بطول 65 متر وعرض 6 أمتار. وفيما يتعلق بالكباري، تم الانتهاء من 100% من أعمال تطويرها.

واقتربت نسبة توصيل الغاز في قرى السلامة والأبطال من الانتهاء بنسبة 100%، بالإضافة إلى اقتراب نسب توصيل خطوط الاتصالات لمنازل قرى مركز أبو مدينة وقنطرة شرق من الوصول إلى 100%.