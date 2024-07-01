"الأسئلة مكررة وفى المتناول".. موجه عام مادة الفيزياء يصدم طلاب الثانوية العامة بشأن الامتحان

قال محمود حجاج، موجه عام مادة الفيزياء، إن الأسئلة الجديدة المذكورة في امتحان الفيزياء 2024 أنماطها جديدة ولكنها في متناول الطالب، مشيرا إلى أنه يوجد بعض الأسئلة التي أثارت الجدل سواء من حيث الصياغة أو دقة التعبير وسيتم تفسير ذلك لصالح الطالب 100%.

وقال حجاج، عبر حسابه على “فيسبوك”، قبل ساعات من إعلان قرارات وزارة التربية والتعليم النهائية بشأن امتحان الفيزياء 2024: إن أسئلة امتحان الفيزياء 2024 الذي أداه طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية السبت الماضي معظمها أسئلة مكررة من امتحانات الأعوام السابقة والنماذج التجريبية الاسترشادية الموجودة على موقع وزارة التربية والتعليم.

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وأضاف محمود حجاج، موجه الفيزياء، أن سؤال إيجاد الميل والمقاومة النوعية في امتحان الفيزياء 2024 مكرر من امتحان الفيزياء الدور الثاني لعام 2022، وهو تطبيق مباشر ومكرر، أما سؤال مقارنة قيم المقاومات فهو أيضا تطبيق مباشر ومكرر من النموذج التجريبي 2021، وامتحان الدور الأول 2021، كما أن سؤال كيرشوف أيضا هو تطبيق مباشر ومكرر في كل امتحانات الفيزياء التي جاءت الأعوام الماضية.

وأوضح موجه الفيزياء أنه في امتحان الفيزياء 2024 سؤال عوامل كثافة الفيض في السلك المستقيم هو تطبيق مباشر ومكرر في امتحانات الفيزياء الدور الأول 2021 والدور الأول 2022، وكذلك سؤال فاراداي - لنز مكرر من امتحان الدور الثاني لعام 2022، وسؤال تعامد مجالين مكرر من امتحان الدور الأول لعام 2022.

وأشار موجه الفيزياء إلى أنه في امتحان الفيزياء 2024 سؤال نقطة تعادل الأسلاك هي فكرة معتادة بأغلب امتحانات الأعوام السابقة، وموجودة بالمحتوى الإلكتروني على موقع الوزارة، وسؤال مقارنة حساسية اميتر مكرر من امتحان الدور الثاني 2022، وسؤال المحول الكهربي تقليدي في أغلب الامتحانات، وسؤال الأميتر الحراري مكرر من امتحان الدور الأول 2021 والامتحان التجريبي لعام 2023، وسؤال تردد الرنين مكرر من امتحان الدور الأول 2022 والامتحان التجريبي لعام 2023.

أما عن الأسئلة الجديد في امتحان الفيزياء 2024 فقد أكد موجه الفيزياء أنها تتمثل في:

- سؤال 17 عن المحول الكهربي: جديد لكنه من مصادر متعددة.

- سؤال 21 عن أنبوبة أشعة الكاثود: جديد لكنه موجود في مصادر متعددة.

- سؤال 25 عن أشعة سينية: جديد.

- سؤال 32 عن أشباه موصلات غير نقية: جديد.

- سؤال 36 عن مصلة كثافة الفيض: جديد لكنه تطبيق مباشر.

- سؤال 37 عن التأثير الكهروضوئي: جديد.

- سؤال 40 عن القوة الدافعة الفعالة: جديد ومتاح الفكرة في مصادر عديدة.