الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأسئلة مكررة وفى المتناول".. موجه عام مادة الفيزياء يصدم طلاب الثانوية العامة بشأن الامتحان

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

قال محمود حجاج، موجه عام مادة الفيزياء، إن الأسئلة الجديدة المذكورة في امتحان الفيزياء 2024 أنماطها جديدة ولكنها في متناول الطالب، مشيرا إلى أنه يوجد بعض الأسئلة التي أثارت الجدل سواء من حيث الصياغة أو دقة التعبير وسيتم تفسير ذلك لصالح الطالب 100%.

وقال حجاج، عبر حسابه على “فيسبوك”،  قبل ساعات من إعلان قرارات وزارة التربية والتعليم النهائية بشأن امتحان الفيزياء 2024: إن أسئلة امتحان الفيزياء 2024 الذي أداه طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية السبت الماضي معظمها أسئلة مكررة من امتحانات الأعوام السابقة والنماذج التجريبية الاسترشادية الموجودة على موقع وزارة التربية والتعليم.

أقرأ أيضًا

txt

ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في سوهاج

وأضاف محمود حجاج، موجه الفيزياء، أن سؤال إيجاد الميل والمقاومة النوعية في امتحان الفيزياء 2024 مكرر من امتحان الفيزياء الدور الثاني لعام 2022، وهو تطبيق مباشر ومكرر، أما سؤال مقارنة قيم المقاومات فهو أيضا تطبيق مباشر ومكرر من النموذج التجريبي 2021، وامتحان الدور الأول 2021، كما أن سؤال كيرشوف أيضا هو تطبيق مباشر ومكرر في كل امتحانات الفيزياء التي جاءت الأعوام الماضية.

وأوضح موجه الفيزياء أنه في امتحان الفيزياء 2024 سؤال عوامل كثافة الفيض في السلك المستقيم هو تطبيق مباشر ومكرر في امتحانات الفيزياء الدور الأول 2021 والدور الأول 2022، وكذلك سؤال فاراداي - لنز مكرر من امتحان الدور الثاني لعام 2022، وسؤال تعامد مجالين مكرر من امتحان الدور الأول لعام 2022.

وأشار موجه الفيزياء إلى أنه في امتحان الفيزياء 2024 سؤال نقطة تعادل الأسلاك هي فكرة معتادة بأغلب امتحانات الأعوام السابقة، وموجودة بالمحتوى الإلكتروني على موقع الوزارة، وسؤال مقارنة حساسية اميتر مكرر من امتحان الدور الثاني 2022، وسؤال المحول الكهربي تقليدي في أغلب الامتحانات، وسؤال الأميتر الحراري مكرر من امتحان الدور الأول 2021 والامتحان التجريبي لعام 2023، وسؤال تردد الرنين مكرر من امتحان الدور الأول 2022 والامتحان التجريبي لعام 2023.

 

أما عن الأسئلة الجديد في امتحان الفيزياء 2024 فقد أكد موجه الفيزياء أنها تتمثل في: 
- سؤال 17 عن المحول الكهربي: جديد لكنه من مصادر متعددة.
- سؤال 21 عن أنبوبة أشعة الكاثود: جديد لكنه موجود في مصادر متعددة.
- سؤال 25 عن أشعة سينية: جديد.
- سؤال 32 عن أشباه موصلات غير نقية: جديد.
- سؤال 36 عن مصلة كثافة الفيض: جديد لكنه تطبيق مباشر.
- سؤال 37 عن التأثير الكهروضوئي: جديد.
- سؤال 40 عن القوة الدافعة الفعالة: جديد ومتاح الفكرة في مصادر عديدة.

امتحانات الثانوية العامة امتحان الثانوية العامة موعد امتحانات الثانوية العامة موعد امتحان الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 المراجعة النهائية المراجعة النهائية للثانوية العامة مراجعة امتحانات الثانوية العامة امتحان الثانوية العامة 2024 موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 المراجعة النهائية للثانوية العامة 2024

مواد متعلقة

نصائح للصحة العقلية.. 5 أشياء يجب تجنبها فى روتينك اليومى

الأكثر قراءة

بعد تجميده بفرمان من كولر.. الأهلى يحدد 2.5 مليون دولار لرحيل كهربا

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات أفراد الشرطة 2024

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

الإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالى غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر