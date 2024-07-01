الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في ذكرى ميلاد وحيد حامد.. كواليس أبرز أفلام قاهر الجماعة الإرهابية

وحيد حامد
وحيد حامد

كان وحيد حامد مختلفًا في نظرته للمواضيع التي يختارها لتكون معبرة عن قلب الجمهور مباشرةً، وهذا ما كان يميزه، حيث كان له نظرة ثاقبة في الأعمال التي يكتبها، وهذا الأمر ساهم في إبداعه بالأعمال الفنية التي عرضت على مدار تاريخ السيناريست الكبير.

ولعب وحيد حامد دورًا مع الكبار من خلال الزعيم عادل إمام، وتحوّل للغول من خلال فريد شوقي وعادل إمام، وما بين انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط وحتى طائر الليل الحزين، عاش "حامد" مع شخصياته ومأثوراته على مدار رحلته في عالم الفن.

اليوم هو ذكرى ميلاد الراحل وحيد حامد، الذي تأثر به الجمهور على مدار أجيال مختلفة، والذي ساهم في الإبداع السينمائي حتى أن الجمهور ورواد التواصل الاجتماعي تعلقوا به وبأعماله الفنية التي كانت تحتوي على كواليس مختلفة أيضًا وتحدث عنها صنّاعها وأبطالها.

 

كواليس فيلم "البريء"

في ذكرى ميلاد الراحل العظيم وحيد حامد، يكشف الناقد الفني طارق الشناوي عن كواليس فيلم "البرئ" الذي لا زال يحقق نجاحًا كبيرًا جماهيريًا منذ عرضه، وذلك بسبب أحداثه السياسية الجريئة التي جعلته يقع تحت طاولة المسؤولين الذين قرروا عرضه آنذاك.
ويتحدث الشناوي عن هذا الفيلم الذي عُرض لأول مرة في عام 1986، قائلاً: "4 وزراء شاهدوا فيلم البرئ قبل عرضه للجمهور داخل دور العرض السينمائي، وقد اعترض عليه سعد الدين وهبة، بالرغم من أنه ليبرالي بطبعه، إلا أنه شاهد فيه بعض الأمور التي من الممكن أن يُساء فهمها أو تؤدي لتأثير سلبي في المجتمع. وعلى الرغم من ذلك، وافق المسؤولون حينها على عرض الفيلم وتم عرضه".

بين الفن والسياسة.. عبارات سجلها التاريخ من تأليف وحيد حامد

ماذا قال وحيد حامد عن "البرئ"؟

وفي لقاء مختلف للراحل السيناريست الكبير وحيد حامد، أرجع أحداث فيلم "البرئ" إلى أنها أحداث حقيقية تعرض له في مظاهرات عام 1977، حينما تلقى ضربة بعصاة من أحد جيرانه، لاعتقاده بأن المُشاركين في تلك المظاهرات أعداء للوطن.

وأضاف في لقاءه: "أعتقد أن فيلم البريء كان بالنسبة لي خطوة مسبوقة وفي وقت مبكر جدًا، وله فضل كبير جدًا عليّا في تحديد مساري أو رسم لي طريق للاهتمام بالسينما السياسية وأن يكون لها دور كبير في مشواري ككاتب".

كواليس فيلم "الراقصة والسياسي"

كان ولازال فيلم "الراقصة والسياسي"، من أهم الأفلام التي حققت نجاح كبير للفنانة نبيلة عبيد، وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه الفيلم ولا زال، إلا أن كواليسه كانت غير متوقعة، حيث كانت الفنانة نبيلة عبيد هي صاحبة الفكرة والشرارة الأولى للراحل العظيم وحيد حامد.

تروي الفنانة نبيلة عبيد كواليس العمل الفني قائلًة: "اتقابلت انا ووحيد حامد في مرة وانا كنت قرأت الراوية للراحل إحسان عبدالقدوس، وعاجبني جدًا فقررت أقترحها عليه، وهو وقتها قالي أديني شهر ونص، وبالفعل بعد مرور هذه المدة التي طلبها، تقابلنا بسيناريو عبقري، وذات نظرة مختلفة وجرئ، وهذا ظهر على عرض الفيلم لدرجة أن الجمهور كان بيقول عن الفيلم لو اتعاد 50 مرة هشوفه".

طيور الظلام واختيار وحيد حامد لـ نهال عنبر

كان السيناريست الراحل وحيد حامد، لديه معاملات بعيدًا عن الوسط الفني مع الفنانة نهال عنبر، ولم يكن على دارية نهائيًا بأنها الفنانة التي كانت تكتب عنها الصحف المصرية، حتى فوجئ بأن التي يتعامل معها وتسهل له إجراءت سفره هي الفنانة ذاتها التي طلبها للعمل معه.

البداية كانت من خلال اتصال تحدث فيه السيناريست الراحل وحيد حامد لـ نهال عنبر، والذي طلبها لتأتي في مقابلة مع المخرج شريف عرفة حتى تحصل على دورها في "طيور الظلام"، والذي كان عملًا مميزًا ومختلفًا -كما تحدثت عنه الفنانة نهال عنبر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"-، وهو ما جعلها تقبل السيناريو دون تفكير وتذهب للمقابلة لأنها وجدتها حينها فرصة ذهبية للعمل مع السيناريست العبقري وحيد حامد، والفنان الكبير الزعيم عادل إمام. 

طيور الظلام والإرهاب والكباب ودم الغزال


بسبب أفلام الراحل وحيد حامد، عن الجماعة الإرهابية وكواليس اختياره لهذه الأعمال هذه الفنية، وقت رحيله شمت فيه جماعة الإخوان الإرهابية والتابعين لها، خاصًة أنه أظهر حقيقتهم في هذه الأعمال المختلفة والتي لا قت تفاعلًا كبيرًا إلى الآن، وكانت هذه الأعمال التي أظهرت حقيقتهم هي “الإرهاب والكباب”، و"الجماعة"، و"دم الغزال"، و"طيور الظلام".

 

كواليس فيلم الراقصة والسياسي ماذا قال وحيد حامد عن البرئ كواليس فيلم البريء ذكرى ميلاد وحيد حامد كواليس أبرز أفلام قاهر الجماعة الإرهابية السيناريست الكبير الراحل وحيد حامد الراحل وحيد حامد

مواد متعلقة

من قلب الجحيم.. أسرى فلسطينيون محررون يروون لـ«الدستور» يوميات التعذيب داخل السجون الإسرائيلية

سرى جدًا.. كيف تتحرك الدولة المصرية فى ملف غزة؟

طارق الخولى: محمد البلتاجى قال لى «هنحكم مصر 300 سنة»

البطريرك شاهدًا على 30 يونيو.. البابا تواضروس الثانى: مرسى كان مغيّبًا.. وعدلى منصور قامة تليق بمصر.. وبــ«السيسى» اعتدل الميزان

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

"الحقوق المتعلقة بالمال" موضوع خطبة الجمعة 31 مايو 2024

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

بعد تجميده بفرمان من كولر.. الأهلى يحدد 2.5 مليون دولار لرحيل كهربا

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات أفراد الشرطة 2024

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

الإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالى غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر