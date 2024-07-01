في ذكرى ميلاد وحيد حامد.. كواليس أبرز أفلام قاهر الجماعة الإرهابية

كان وحيد حامد مختلفًا في نظرته للمواضيع التي يختارها لتكون معبرة عن قلب الجمهور مباشرةً، وهذا ما كان يميزه، حيث كان له نظرة ثاقبة في الأعمال التي يكتبها، وهذا الأمر ساهم في إبداعه بالأعمال الفنية التي عرضت على مدار تاريخ السيناريست الكبير.

ولعب وحيد حامد دورًا مع الكبار من خلال الزعيم عادل إمام، وتحوّل للغول من خلال فريد شوقي وعادل إمام، وما بين انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط وحتى طائر الليل الحزين، عاش "حامد" مع شخصياته ومأثوراته على مدار رحلته في عالم الفن.

اليوم هو ذكرى ميلاد الراحل وحيد حامد، الذي تأثر به الجمهور على مدار أجيال مختلفة، والذي ساهم في الإبداع السينمائي حتى أن الجمهور ورواد التواصل الاجتماعي تعلقوا به وبأعماله الفنية التي كانت تحتوي على كواليس مختلفة أيضًا وتحدث عنها صنّاعها وأبطالها.

كواليس فيلم "البريء"

في ذكرى ميلاد الراحل العظيم وحيد حامد، يكشف الناقد الفني طارق الشناوي عن كواليس فيلم "البرئ" الذي لا زال يحقق نجاحًا كبيرًا جماهيريًا منذ عرضه، وذلك بسبب أحداثه السياسية الجريئة التي جعلته يقع تحت طاولة المسؤولين الذين قرروا عرضه آنذاك.

ويتحدث الشناوي عن هذا الفيلم الذي عُرض لأول مرة في عام 1986، قائلاً: "4 وزراء شاهدوا فيلم البرئ قبل عرضه للجمهور داخل دور العرض السينمائي، وقد اعترض عليه سعد الدين وهبة، بالرغم من أنه ليبرالي بطبعه، إلا أنه شاهد فيه بعض الأمور التي من الممكن أن يُساء فهمها أو تؤدي لتأثير سلبي في المجتمع. وعلى الرغم من ذلك، وافق المسؤولون حينها على عرض الفيلم وتم عرضه".

ماذا قال وحيد حامد عن "البرئ"؟

وفي لقاء مختلف للراحل السيناريست الكبير وحيد حامد، أرجع أحداث فيلم "البرئ" إلى أنها أحداث حقيقية تعرض له في مظاهرات عام 1977، حينما تلقى ضربة بعصاة من أحد جيرانه، لاعتقاده بأن المُشاركين في تلك المظاهرات أعداء للوطن.

وأضاف في لقاءه: "أعتقد أن فيلم البريء كان بالنسبة لي خطوة مسبوقة وفي وقت مبكر جدًا، وله فضل كبير جدًا عليّا في تحديد مساري أو رسم لي طريق للاهتمام بالسينما السياسية وأن يكون لها دور كبير في مشواري ككاتب".

كواليس فيلم "الراقصة والسياسي"

كان ولازال فيلم "الراقصة والسياسي"، من أهم الأفلام التي حققت نجاح كبير للفنانة نبيلة عبيد، وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه الفيلم ولا زال، إلا أن كواليسه كانت غير متوقعة، حيث كانت الفنانة نبيلة عبيد هي صاحبة الفكرة والشرارة الأولى للراحل العظيم وحيد حامد.

تروي الفنانة نبيلة عبيد كواليس العمل الفني قائلًة: "اتقابلت انا ووحيد حامد في مرة وانا كنت قرأت الراوية للراحل إحسان عبدالقدوس، وعاجبني جدًا فقررت أقترحها عليه، وهو وقتها قالي أديني شهر ونص، وبالفعل بعد مرور هذه المدة التي طلبها، تقابلنا بسيناريو عبقري، وذات نظرة مختلفة وجرئ، وهذا ظهر على عرض الفيلم لدرجة أن الجمهور كان بيقول عن الفيلم لو اتعاد 50 مرة هشوفه".

طيور الظلام واختيار وحيد حامد لـ نهال عنبر

كان السيناريست الراحل وحيد حامد، لديه معاملات بعيدًا عن الوسط الفني مع الفنانة نهال عنبر، ولم يكن على دارية نهائيًا بأنها الفنانة التي كانت تكتب عنها الصحف المصرية، حتى فوجئ بأن التي يتعامل معها وتسهل له إجراءت سفره هي الفنانة ذاتها التي طلبها للعمل معه.

البداية كانت من خلال اتصال تحدث فيه السيناريست الراحل وحيد حامد لـ نهال عنبر، والذي طلبها لتأتي في مقابلة مع المخرج شريف عرفة حتى تحصل على دورها في "طيور الظلام"، والذي كان عملًا مميزًا ومختلفًا -كما تحدثت عنه الفنانة نهال عنبر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"-، وهو ما جعلها تقبل السيناريو دون تفكير وتذهب للمقابلة لأنها وجدتها حينها فرصة ذهبية للعمل مع السيناريست العبقري وحيد حامد، والفنان الكبير الزعيم عادل إمام.

طيور الظلام والإرهاب والكباب ودم الغزال



بسبب أفلام الراحل وحيد حامد، عن الجماعة الإرهابية وكواليس اختياره لهذه الأعمال هذه الفنية، وقت رحيله شمت فيه جماعة الإخوان الإرهابية والتابعين لها، خاصًة أنه أظهر حقيقتهم في هذه الأعمال المختلفة والتي لا قت تفاعلًا كبيرًا إلى الآن، وكانت هذه الأعمال التي أظهرت حقيقتهم هي “الإرهاب والكباب”، و"الجماعة"، و"دم الغزال"، و"طيور الظلام".