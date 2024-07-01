الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز

مراسل "القاهرة الإخبارية": الداخلية الفرنسية تصدر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية

الانتخابات
الانتخابات

قال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من مارسيليا، إن الداخلية الفرنسية أصدرت النتائج الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.

وحسب تقديرات معهد "إيبسوس تالان" للاستطلاعات، الأحد، فإن "التجمع الوطني" سيحصد ما بين 230 و280 مقعدا في الجمعية الوطنية الجديدة بعد الجولة الثانية، الأحد المقبل، علما بأن الغالبية المطلقة تستدعي الفوز بـ289 مقعدا، أما تحالف اليسار فسيحصل على 125 إلى 165 مقعدا.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" أن الناخبين في فرنسا من جميع مناطق البلاد وأقاليم ما وراء البحار توجهوا لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم الأحد، في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الاستثنائية، التي وصفتها بأنها يمكن أن تضع الحكومة في أيدي الأحزاب القومية اليمينية المتطرفة لأول مرة منذ العصر النازي.

وقالت الوكالة إنه من الممكن أن تؤثر نتائج الانتخابات- التي تجرى على جولتين وتنتهي في السابع من يوليو- على الأسواق المالية الأوروبية والدعم الغربي لأوكرانيا، فضلا عن كيفية إدارة ترسانة فرنسا النووية وقوتها العسكرية العالمية.

وأضافت أن العديد من الناخبين الفرنسيين ينتابهم الشعور بالإحباط إزاء التضخم والمخاوف الاقتصادية، فضلا عن قيادة الرئيس، إيمانويل ماكرون، التي يرون أنها متعجرفة ومنعزلة عن حياتهم، فيما استغل حزب التجمع الوطني المناهض للهجرة، بزعامة مارين لوبان، هذا السخط وأججه، لا سيما عبر منصات الإنترنت، مثل تيك توك، وهو الحزب الذي هيمن على جميع استطلاعات الرأي قبل الانتخابات.

وأشارت إلى أن ائتلافا جديدا على اليسار، وهو الجبهة الشعبية الجديدة، بات يشكل تحديا أيضا لماكرون، المؤيد لقطاع الأعمال، وتحالفه الوسطي؛ التجمع من أجل الجمهورية.

الداخلية الفرنسية مارسيليا

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