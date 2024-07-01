المراجعة النهائية للغة الإنجليزية للشهادة الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات

المراجعة النهائية للغة الإنجليزية للشهادة الثانوية العامة 2024، تزامنا مع عقد اختبار اللغة الاجنبية الأولى غدا الثلاثاء، لطلاب الثانوية العامة لشعبتيها الأدبية والعلمية، بالعام الدراسي الحالي، ارتفعت معدلات البحث عن تلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات بالثانوية العامة.

مراجعة ليلة الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية 2024

ويقدم "الدستور" فى التقرير التالي، مراجعة ليلة الامتحان فى مادة اللغة الاجنبية الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة 2024، المقرر ان يؤدية الطلاب غدا للشعبتين الأدبية والعلمية، لمستر خالد عطية مدرس اللغة الأنجليزية، عبر الرابط التالي :

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو القادم 2024.

توزيع الدرجات مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية العامة 2024

وعن مجموع درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى، 50 درجة، من مجموع درجات الصف الثالث الثانوي العام، ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجاء توزيع الدرجات كالتالي:

سؤال القطعة الأولى 8 درجات سؤال القطعة الثانية 8 درجات سؤال المفردات 8 درجات سؤال القواعد 8 درجات سؤال المهارات 6 درجات سؤال الترجمة 4 درجات سؤال القصة 4 درجات سؤال المقال 4 درجات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جاء المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي ، غدا 2 يوليو2024، يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي، وفي يوم 6 يوليو2024، يؤدي الطلاب امتحان الكيمياء والجغرافيا، وفي يوم 10 يوليو2024، يؤدي الطلاب امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع، وامتحان الرياضيات البحتة جبر والهندسة الفراغية ، ويوم 13 يوليو2024، يؤدي الطلاب امتحان الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل، ويوم 17 يوليو2024، يؤدي الطلاب امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية استاتيكا، وامتحان الفلسفة والمنطق، ويوم 20 يوليو2024، و يؤدي الطلاب امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.