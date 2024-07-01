تراجع أسعار الذهب مع ترقب بيانات اقتصادية أمريكية
تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقب الأسواق صدور التقرير الشهري للوظائف الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.22% إلى 2334.40 دولار للأوقية.. بينما استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 2325.54 دولار للأوقية.
وتباطأ التضخم السنوي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة إلى 2.6% على أساس سنوي في مايو من 2.8% في أبريل، تماشيا مع توقعات المحللين، وفق بيانات رسمية صدرت الجمعة الماضية.
وفيما يخص المعادن النفيسة الآخرى، تراجعت عقود الفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.59% إلى 29.385 دولار، فيما ارتفع البلاتين الفوري 0.40% إلى 1000.26 دولار للأوقية.