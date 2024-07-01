الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تراجع أسعار الذهب مع ترقب بيانات اقتصادية أمريكية

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقب الأسواق صدور التقرير الشهري للوظائف الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.22% إلى 2334.40 دولار للأوقية.. بينما استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 2325.54 دولار للأوقية.

وتباطأ التضخم السنوي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة إلى 2.6% على أساس سنوي في مايو من 2.8% في أبريل، تماشيا مع توقعات المحللين، وفق بيانات رسمية صدرت الجمعة الماضية.

وفيما يخص المعادن النفيسة الآخرى، تراجعت عقود الفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.59% إلى 29.385 دولار، فيما ارتفع البلاتين الفوري 0.40% إلى 1000.26 دولار للأوقية.

أسعار الذهب تعاملات اليوم ترقب الأسواق معدن الأصفر نفقات الاستهلاك التضخم السنوي عقود الفضة

الأكثر قراءة

بعد تجميده بفرمان من كولر.. الأهلى يحدد 2.5 مليون دولار لرحيل كهربا

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات أفراد الشرطة 2024

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

الإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالى غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر