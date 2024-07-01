الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا قدمت مبادرة "حياة كريمة" في قرى مراكز المنيا؟

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

كان لمحافظة المنيا نصيب الأسد من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي   لتطوير الريف المصري حيث كان نصيب المحافظة من المبادرة مشروعات وأعمال تطوير داخل 192 قرية بإجمالي 757 تابع بنطاق 5 مراكز لخدمة 3 ملايين مواطن بجانب 122 قرية بمركزي بني مزار وسمالوط  والذان تم إدراجهما ضمن المرحلة الثانية من المبادرة لخدمة مليون و500 ألف مواطن. 

 

وكان ثمار المبادرة بقرى مراكز المنيا هي المشروعات التي تم افتتاحها بقرية المعصرة التابعة لمركز ملوي  جنوب المحافظة حيث حولت هذه المشروعات والتي ضمت المجمعات الخدمية والزراعية ومركز شباب ومدارس ووحدات للإسعاف ومحطة مياه وفرع توثيق تابع للشهر العقاري، وقام الرئيس بافتتاح هذه المشروعات والتي حولت القرية إلى قرية نموذجية على مستوى الجمهورية.

 

كما شملت مشروعات حياة كريمة بالمنيا مشروعات في مجال تحسين مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي حيث تم تخصيص مبلغ يزيد عن المليار و419 جنيها لإنشاء محطات لمياه الشرب لتنفيذ 5 محطات مرشحة ضمن  المبادرة، وهي: "محطة العدوه بطاقة تصميمية (٢٠٠) لتر/ثانية، ومحطة مياه شارونه مغاغه بطاقة تصميمية (١٠٠) لتر/ثانية، ومحطة بنى حسن الشروق بأبو قرقاص بطاقه تصميمية (٧٠) لتر/ثانية، ومحطة مياه مدينة ملوى بطاقه تصميمية (٤٥٠) لتر/ثانيه، وتم البدء فى محطة مياه الجزيرة بديرمواس بطاقة تصميمية (٣٠٠) لتر/ثانية بإجمالي تكلفة ٧٣٣ مليون جنيها. 

 

وتضمنت المبادرة في مجال الصحة أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات العامة والمركزية بجانب الوحدات الصحية بالقرى بالإضافة إلى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على انضمام المنيا إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى مراكز المحافظة التسعة.

 

ومن جانبه أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المبادرة  لا تقتصر على  المشروعات فقط بل امتدت للمواطن من خلال تنظيم القوافل الطبية التي تنظمها مديرية الصحة بالمحافظة بكافة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجانب القوافل البيطرية والندوات التوعوية.

المنيا مشروعات مبادرة حياة كريمة قرية المعصرة بملوي محطات مياه ومستشفيات مراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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