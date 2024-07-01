الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية: غزة تشهد مجاعة حاليًا خاصة بين النساء والأطفال

المجاعة في غزة
المجاعة في غزة

قالت الدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، إن قطاع غزة يشهد حاليًا مجاعة وخاصة بين النساء والأطفال، مضيفة، خلال الاجتماع التنسيقي للمساعدات الإنسانية بمقر وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية: سجلنا 120 ألف عائلة من غزة، ونستهدف تسجيل ما يصل إلى 300 سيدة لتقديم المساعدات لهن، موضحة أنه: حتى الآن ما يدخل إلى قطاع غزة هو قطرة في محيط الاحتياجات المطلوبة لسكان القطاع.

الإفراج عن 50 معتقلًا من قطاع غزة بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي


وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن 50 معتقلًا من قطاع غزة، بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبوسلمية، اعتقلوا خلال عدوانها المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقال المعتقل المحرر فرج السموني، لحظة الإفراج عنه، إن المعتقلين في سجون الاحتلال وخاصة من غزة يعانون ظروفًا وأوضاعًا مأساوية لا تطاق، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

المعتقلون يتعرّضون على مدار الساعة لعمليات تعذيب وتنكيل واعتداءات

وأشار إلى أن المعتقلين يتعرضون على مدار الساعة لعمليات تعذيب وتنكيل واعتداءات بمختلف أشكالها، فضلًا عن الأمراض التي انتشرت بينهم، من جدري وجرب وغيرهما.

ولا يزال الاحتلال يرفض الإفصاح عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، وينفّذ بحقهم جريمة الإخفاء القسري.

غزة قطاع غزة التنمية الاجتماعية الإحتلال الإسرائيلي مدير مجمع الشفاء سجون الاحتلال

مواد متعلقة

الحاصلة على جائزة الابتكار في الأعمال بألمانيا لعام 2024 تكشف تفاصيل الجائزة

"رئاسة الوزراء الإسرائيلية" تكشف كواليس الإفراج عن الأسرى بسجن سديه تيمان

"القاهرة الإخبارية"| انفجارات متتالية فى مخيم نور شمس شرق طولكرم

التضامن: قانون الطفل المصرى من أفضل القوانين الخاصة بالطفولة بالعالم

الأرصاد: ارتفاعات طفيفة وتدريجية فى درجات الحرارة.. والقاهرة تسجل 37

المستقلين الجدد: 30 يونيو ثورة شعب وليست نخبة وخرج إليها الملايين

كيف ساهمت ثورة 30 يونيو بالقضاء على المناطق غير الآمنة بمصر؟.. أستاذ تخطيط يجيب

أستاذ استثمار: ثورة 30 يونيو حافظت على هوية الوطن وأقامت دولة حديثة وقوية

الأكثر قراءة

إنقاذ 6 أشخاص واستخراج 4 جثامين من أسفل أنقاض منزل في أسيوط

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

الإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالى غدًا

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر