وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية: غزة تشهد مجاعة حاليًا خاصة بين النساء والأطفال

قالت الدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، إن قطاع غزة يشهد حاليًا مجاعة وخاصة بين النساء والأطفال، مضيفة، خلال الاجتماع التنسيقي للمساعدات الإنسانية بمقر وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية: سجلنا 120 ألف عائلة من غزة، ونستهدف تسجيل ما يصل إلى 300 سيدة لتقديم المساعدات لهن، موضحة أنه: حتى الآن ما يدخل إلى قطاع غزة هو قطرة في محيط الاحتياجات المطلوبة لسكان القطاع.

الإفراج عن 50 معتقلًا من قطاع غزة بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي



وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن 50 معتقلًا من قطاع غزة، بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبوسلمية، اعتقلوا خلال عدوانها المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقال المعتقل المحرر فرج السموني، لحظة الإفراج عنه، إن المعتقلين في سجون الاحتلال وخاصة من غزة يعانون ظروفًا وأوضاعًا مأساوية لا تطاق، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

المعتقلون يتعرّضون على مدار الساعة لعمليات تعذيب وتنكيل واعتداءات

وأشار إلى أن المعتقلين يتعرضون على مدار الساعة لعمليات تعذيب وتنكيل واعتداءات بمختلف أشكالها، فضلًا عن الأمراض التي انتشرت بينهم، من جدري وجرب وغيرهما.

ولا يزال الاحتلال يرفض الإفصاح عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، وينفّذ بحقهم جريمة الإخفاء القسري.